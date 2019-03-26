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趙正平「Re稿」飆罵15分鐘　搬出「吳宗憲」⋯本尊好尷尬

記者林彥君／台北報導

趙正平（趙哥）日前上中天《小明星大跟班》，節目中曝光趙正平與工作人員Re稿（順稿、對流程）的真實錄音檔，從幕後轉往幕前發展的趙正平，被工作人員指控經常Re稿Re到破口大罵，趙哥說：「我如果不教他們，以後台灣的綜藝節目就完了。」

▲▼趙正平在節目中被指控經常飆罵工作人員。（圖／中天提供）

▲趙正平在節目中，被指控經常飆罵工作人員。（圖／中天提供）

趙正平強調自己大罵，是愛之深責之切，卻被一旁曹西平、馬國賢當場吐槽「你有做過綜藝節目嗎？」、「你都做戲劇不是嗎？」讓趙哥尷尬笑稱「都相通啦！」有製作單位工作人員匿名控訴，「跟趙哥Re稿Re不出什麼故事，說我們腳本流程很怪，跟我們說腳本該怎麼改，欸你又不是我的製作人！Re稿Re了30分鐘，他就罵我15分鐘。」

▲▼趙正平在節目中被指控經常飆罵工作人員。（圖／中天提供）

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▲趙正平曾在錄影前大罵工作人員。（圖／中天提供）

另一名工作人員加碼爆料，「有次出外景，跟趙哥說要街訪100名路人，他就開始murmur，說不用真的拍100個，隨便拍幾個，後製剪一剪就好，做節目就是要快！」節目現場還播放出趙哥與工作人員Re稿的錄音檔，意外被發現趙哥不只意見很多，還搬出主持人吳宗憲來當擋箭牌，直說「錄這麼長有意義嗎？憲哥不會用啦！沒有意義啊！浪費時間啊！」讓吳宗憲聽了哭笑不得。

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