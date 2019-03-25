ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊千嬅忙巡演3星期沒見兒！　曝「一個小動作」嚇醒枕邊人：他以為見鬼

娛樂中心／綜合報導

香港天后楊千嬅2009年和老公丁子高步上紅毯，婚後3年生下寶貝兒子，影視歌三棲的她擁有不少知名作品，家庭事業皆美滿，令人羨慕。近日她為即將到來的演唱會忙碌不已，抽空受訪時也透露了演唱會籌備過程的辛苦之處，並笑談「老公撞鬼」的趣事。

▲▼楊千嬅近日為了巡迴演唱會忙碌。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

▲楊千嬅近日忙著籌備巡迴演唱會，自曝常把老公嚇醒。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

據《東網》報導，楊千嬅近日為準備《My Beautiful Live楊千嬅世界巡迴演唱會》而積極練習，首站將從廣州開跑，最終場則會回到香港。她談到這次的演唱會是首次把香港列為最終場，面對要前往各個城市巡演，楊千嬅坦言「每一個城市天氣和水土都不一樣，所以要訓練好體能。」更先一步透露，屆時演唱會上熱歌勁舞不會少，當中甚至會有一段「長達12分鐘的70年代歌舞」。

請繼續往下閱讀...

▲▼楊千嬅近日為了巡迴演唱會忙碌。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

▲▼楊千嬅近日為了巡迴演唱會忙碌。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

▲楊千嬅近日積極為巡迴演唱會練習歌舞。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

楊千嬅過去演唱會前，會為自己訂下「十戒」，即戒吃澱粉、戒見人、戒熬夜、戒唱KTV、戒說話、戒生氣、戒煩、戒多事、戒玩手機及戒工作人員吵鬧。當被問到「十戒」中最難戒掉的是哪一個，楊千嬅也笑說「戒生氣」是最難的，畢竟人的情緒有時無法控制，「我三個星期沒見兒子和媽媽，但也要沉住氣，尤其加上沒飯吃，巡迴又到明年3、4月，很有挑戰性。」

而講到老公丁子高，楊千嬅忍不住稱讚他觀察力好、很了不起，只要發現她狀況不對勁就會出聲提醒，盡量不讓自己成為她發洩情緒的對象。但楊千嬅也笑著透露，老公唯一頭痛的事就是她會在半夜看手機背歌詞，對方往往被驚醒後，以為自己「見到鬼」，睡不好大概是最苦惱的事。

▲▼楊千嬅近日為了巡迴演唱會忙碌。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

▲▼楊千嬅近日為了巡迴演唱會忙碌。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

▲楊千嬅自曝為了忙巡迴演唱會，已經3星期沒見到兒子。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

推薦閱讀

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊千嬅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 邵雨薇自豪「我手機拍人像很強！」　拿來一拍「真的太厲害」…網笑哭：人呢？
  2. 車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　
  3. 真實版《惡作劇之吻》！蔡阿嘎兒穿水手服…二伯：希望長大不恨我
  4. 楊千嬅忙巡演3星期沒見兒！　曝「一個小動作」嚇醒枕邊人：他以為見鬼
  5. 八點檔最慘女星！　她曝失明「補妝畫面」網笑到哭：好悲悽
  6. 謝霆鋒談藝人副業「容易死」：最慘的是我變標題就有人看！
  7. 挺秀英！少女時代真的合體了　「溫馨互動曝光」鐵粉淚崩
  8. 張杰新髮色亮相！「超淺灰藍」像漫畫走出　網狂推：演唱會上真的帥炸
  9. 「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗
  10. 同志酒吧驚見0偽裝「神級天后X2」　喝茫玩瘋⋯嗨到直接騎上去！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366