楊千嬅忙巡演3星期沒見兒！　曝「一個小動作」嚇醒枕邊人：他以為見鬼

娛樂中心／綜合報導

香港天后楊千嬅2009年和老公丁子高步上紅毯，婚後3年生下寶貝兒子，影視歌三棲的她擁有不少知名作品，家庭事業皆美滿，令人羨慕。近日她為即將到來的演唱會忙碌不已，抽空受訪時也透露了演唱會籌備過程的辛苦之處，並笑談「老公撞鬼」的趣事。

▲楊千嬅近日忙著籌備巡迴演唱會，自曝常把老公嚇醒。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

據《東網》報導，楊千嬅近日為準備《My Beautiful Live楊千嬅世界巡迴演唱會》而積極練習，首站將從廣州開跑，最終場則會回到香港。她談到這次的演唱會是首次把香港列為最終場，面對要前往各個城市巡演，楊千嬅坦言「每一個城市天氣和水土都不一樣，所以要訓練好體能。」更先一步透露，屆時演唱會上熱歌勁舞不會少，當中甚至會有一段「長達12分鐘的70年代歌舞」。

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▲楊千嬅近日積極為巡迴演唱會練習歌舞。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）

楊千嬅過去演唱會前，會為自己訂下「十戒」，即戒吃澱粉、戒見人、戒熬夜、戒唱KTV、戒說話、戒生氣、戒煩、戒多事、戒玩手機及戒工作人員吵鬧。當被問到「十戒」中最難戒掉的是哪一個，楊千嬅也笑說「戒生氣」是最難的，畢竟人的情緒有時無法控制，「我三個星期沒見兒子和媽媽，但也要沉住氣，尤其加上沒飯吃，巡迴又到明年3、4月，很有挑戰性。」

而講到老公丁子高，楊千嬅忍不住稱讚他觀察力好、很了不起，只要發現她狀況不對勁就會出聲提醒，盡量不讓自己成為她發洩情緒的對象。但楊千嬅也笑著透露，老公唯一頭痛的事就是她會在半夜看手機背歌詞，對方往往被驚醒後，以為自己「見到鬼」，睡不好大概是最苦惱的事。

▲楊千嬅自曝為了忙巡迴演唱會，已經3星期沒見到兒子。（圖／翻攝自微博／楊千嬅）