周湯豪拍照「拒絕露齒笑」！　背後原因罕見曝光

記者劉宜庭／綜合報導

男星周湯豪2016年以《帥到分手》一曲走紅，前陣子登上大陸選秀節目《中國新說唱》，更是憑著實力一戰成名，擁有大票死忠粉絲追隨。近來，他使用IG限時動態上的問答功能，大方回答粉絲們的提問，面對外界好奇，平時拍照時為何鮮少露齒笑？對此，他也正面做出解答了！

▲周湯豪外型帥氣，以《帥到分手》一曲走紅。（圖／翻攝自周湯豪臉書）



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周湯豪24日晚間開始，透過IG開放問答，面對各式各樣的提問，他也幾乎是有問必答，就連粉絲個人的感情問題，他也熱情給予建議，「一定要選個好聊的，你的另一半一定要是你的好朋友，不然很難維持的，相處是一切。」至於粉絲做什麼事情會讓他覺得不喜歡？他則回答，「跟蹤我，拍我肩膀，不禮貌。」

此外，周湯豪平時常透過社群網站，分享一系列自拍帥照，卻幾乎都是同個酷帥表情，也鮮少露齒笑，面對外界好奇，「為什麼你那麼酷，可以多拍一些露齒笑的照片嗎？」他則直接拒絕，並罕見吐露其中原因，「不要，我露牙齒笑像白癡。」至於被問到是否有偶像包袱？他則表示，「我沒偶包，但我也不想搞笑扮醜，這裡最不缺的就是kuso。」

▲周湯豪拍照鮮少露齒笑。（圖／翻攝自周湯豪臉書）

▲周湯豪IG開放問答，曝光拒絕露齒笑的原因。（圖／翻攝自周湯豪Instagram）

周湯豪平時行程滿檔，經常到處飛，然而卻有疑似從事航空業的網友透露，「有次載你在飛機上，你整趟臉超臭（可能很累），真的超想跟你拍照的～。」對此，他則以幽默方式回應，「如果有人在飛機上一個人在笑，你要小心他。」