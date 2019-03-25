《大叔的愛》回來了！　部長失戀曬新照…打卡地點洩劇透！

記者陳芊秀／綜合報導

日本BL劇《大叔的愛》2018年掀起追劇熱潮，也讓BL劇成為熱門題材，相隔1年後再度推出續集，更宣布電影版8月23日上映！劇中黑崎部長擁有滿滿少女心，開設IG突破43萬人追蹤，近日更新照片，更引發網友聯想「劇透了！」

▲《大叔的愛》電影版8月23日上映，續集率先在春季回歸。（圖／翻攝自《大叔的愛》推特）

請繼續往下閱讀...

《大叔的愛》的黑崎部長是可靠上司，私下隱藏少女心，開設IG「武藏的部屋」，全是偷窺男主角的生活日常，部長IG比官方還紅，連台灣網友都去留言打氣。他在第一季最後失戀，因為男主角被調往上海分公司，還曬過上海夜景感嘆孤單，近日上傳香港夜景照，Hashtag打卡「我從上海到香港」、「繼續失戀mode中」、「好想哭」等，內容難掩寂寞心情。

▲《大叔的愛》部長暗戀部下春田創一，最後婚禮現場失戀。（圖／翻攝自IG／武藏的部屋）

▲部長近日曬新照，打卡地點劇透了。（圖／翻攝自IG／武藏的部屋）



網友苦等3個月，終於見到部長曬新照，好奇劇組是不是去香港了！上千則留言湧入「感覺最近都去香港取景」、「部長！歡迎來香港」、「部長好久不見」、「香港歡迎你！」光是更新照片，就秒吸6萬多個按讚數，電視劇播畢1年人氣還是超高。

▲部長IG湧入1千多則留言，猜測劇組到香港取景了。（圖／翻攝自IG／武藏的部屋）