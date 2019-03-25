彭于晏親曬30年前舊照！　「M字型鍋蓋瀏海」彭太太們全暴動：從小帥到大

記者韓景樺／ 綜合報導

藝人彭于晏昨天（24日）過37歲生日，眾多圈內好友和粉絲紛紛送上祝福，他也在微博發文感謝，25日更加碼曝光一張30年前的舊照，圓亮大眼搭配特殊瀏海，讓網友們驚呼怎麼能有人「從小可愛到大」。

▲彭于晏25日上傳自己童年舊照。（圖／翻攝自IG／彭于晏）

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24日是彭于晏的37歲生日，不只有南韓男神Super Junior始源跨海祝賀，另一香港男神余文樂也在IG發文「你永遠都是我的好男友，HAPPY BIRTHDAY BRO」，並PO上兩人燦笑著親暱搭肩，以及彭于晏「超MAN」背起余文樂的照片，好兄弟的深厚感情可見一斑。

▲余文樂發文祝福好兄弟彭于晏。（圖／翻攝自IG／余文樂）

一早便收到許多祝福的他，更透過微博發文「謝謝各位長輩的祝福，我又向成熟男人邁進了一步。」曾經合作電影《匆匆那年》的導演張一白也和妻子一起準備了蛋糕為彭于晏慶生，只見他穿著輕便的灰色短袖上衣，坐在桌邊並作勢咬下蛋糕的模樣十分逗趣。

▲《匆匆那年》導演為彭于晏慶生。（圖／翻攝自微博／薇薇安沈）

事隔一天，25日彭于晏也加碼再曬出童年舊照，並透露這張30年前的老照片是表姊找到的。他搞笑中帶點懷念的稱讚當時年紀還小的自己很可愛，並透露「表姊去法國之前，外婆忙的時候她都會幫忙照顧我，所以她印象中的我一直還是6、7歲，不是37歲！」文末除了嘴甜讚美「表姊好漂亮」外，彭于晏也忍不住感嘆時間飛逝，應該活在當下，珍惜眼前的一切。

而在彭于晏的懷舊童年照曝光後，「彭太太們」也忍不住狂讚「好可愛」、「真的是從小帥到大」，甚至有人貼心祝福他能「永遠保持6、7歲」。

▲彭于晏25日上傳自己童年舊照，並讚表姊漂亮。（圖／翻攝自IG／彭于晏）