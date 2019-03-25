蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后

記者吳孟庭／綜合報導

國際導演蔡明亮新作《你的臉》睽違5年重回大銀幕，讓林青霞看完也大讚「非常有感覺」，名導更打算開拓「視野的格局」，將電影院打造成美術館，自豪表示，「這個回歸，我視它為一種電影院的革新行動。」

▲蔡明亮、李康生與林青霞。（圖／汯呄霖提供）

《你的臉》日前參與香港電影節，林青霞看罷與蔡明亮、李康生三人在半島酒店整夜暢聊，說：「非常有感覺，看電影的時候我很平靜，而這些正好是我需要的。在這個紛亂的世界裡，就需要這樣的作品。」影后林嘉欣看完直呼電影「好任性！蔡導逼著我們凝視著她，他和它。我選擇愛虛空中有許多不同的聲音。真大膽！」

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▲蔡明亮、李康生與林嘉欣。（圖／汯呄霖提供）

張艾嘉則是為該片的生命力驚嘆，「我坐在威尼斯的戲院中看阿亮的新片《你的臉》，我跟著那些臉進入她和他的過去，那些經歴過的回憶，那些拒絕想起的往事，怎麼就無法遮掩的表露在臉上？真令我驚訝。」紐約影展也盛讚：「將臉變成具有神秘吸引力的主題，每個毛孔與皺紋都優美地書寫出生命經驗的累積。」

▲▼《你的臉》收服金馬3影后。（圖／汯呄霖提供）

征戰威尼斯影展、紐約影展、釜山影展、香港電影節、金馬影展閉幕片等超過四十個影展的《你的臉》，睽違5年也終於要重回大銀幕，導演也啟動「蔡明亮的凝視計畫」展映募資計畫，「這個回歸，我視它為一種電影院的革新行動。希望能夠把戲院打造成裝置藝術的空間，不單只是來看一場電影、也是欣賞一個展覽、同時參與我的藝術行為。」 募資計畫將於3月25日中午於flyingV上線，展映將於5月17日開始，電影預售票同步於台北光點華山電影館搶先販售。