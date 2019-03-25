ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后

記者吳孟庭／綜合報導

國際導演蔡明亮新作《你的臉》睽違5年重回大銀幕，讓林青霞看完也大讚「非常有感覺」，名導更打算開拓「視野的格局」，將電影院打造成美術館，自豪表示，「這個回歸，我視它為一種電影院的革新行動。」

▲蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后。（圖／汯呄霖提供）

▲蔡明亮、李康生與林青霞。（圖／汯呄霖提供）

《你的臉》日前參與香港電影節，林青霞看罷與蔡明亮、李康生三人在半島酒店整夜暢聊，說：「非常有感覺，看電影的時候我很平靜，而這些正好是我需要的。在這個紛亂的世界裡，就需要這樣的作品。」影后林嘉欣看完直呼電影「好任性！蔡導逼著我們凝視著她，他和它。我選擇愛虛空中有許多不同的聲音。真大膽！」

請繼續往下閱讀...

▲蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后。（圖／汯呄霖提供）

▲蔡明亮、李康生與林嘉欣。（圖／汯呄霖提供）

張艾嘉則是為該片的生命力驚嘆，「我坐在威尼斯的戲院中看阿亮的新片《你的臉》，我跟著那些臉進入她和他的過去，那些經歴過的回憶，那些拒絕想起的往事，怎麼就無法遮掩的表露在臉上？真令我驚訝。」紐約影展也盛讚：「將臉變成具有神秘吸引力的主題，每個毛孔與皺紋都優美地書寫出生命經驗的累積。」

▲蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后。（圖／汯呄霖提供）

▲▼《你的臉》收服金馬3影后。（圖／汯呄霖提供）

▲蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后。（圖／汯呄霖提供）

征戰威尼斯影展、紐約影展、釜山影展、香港電影節、金馬影展閉幕片等超過四十個影展的《你的臉》，睽違5年也終於要重回大銀幕，導演也啟動「蔡明亮的凝視計畫」展映募資計畫，「這個回歸，我視它為一種電影院的革新行動。希望能夠把戲院打造成裝置藝術的空間，不單只是來看一場電影、也是欣賞一個展覽、同時參與我的藝術行為。」 募資計畫將於3月25日中午於flyingV上線，展映將於5月17日開始，電影預售票同步於台北光點華山電影館搶先販售。

歐陽娜娜：身為中國人為傲！ 　「支持一個中國原則」

推薦閱讀

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

鄭俊英旁觀：你性侵了ㄎㄎ　受害女現身痛訴「醒來衣服遭脫光」

鄭俊英旁觀：你性侵了ㄎㄎ　受害女現身痛訴「醒來衣服遭脫光」

「台灣林太」身份遭起底！爆洗錢遭調查⋯她經紀人出現了

「台灣林太」身份遭起底！爆洗錢遭調查⋯她經紀人出現了

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

小鬼罕見PO合照！　58歲帥爸「身高超過176」網驚：好有型

小鬼罕見PO合照！　58歲帥爸「身高超過176」網驚：好有型

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

鄭俊英旁觀：你性侵了ㄎㄎ　受害女現身痛訴「醒來衣服遭脫光」

「台灣林太」身份遭起底！爆洗錢遭調查⋯她經紀人出現了

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡明亮, 你的臉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 邵雨薇親妹「一句話」就讓她衝南投！　驕傲比YA自頒「最佳好姊姊」
  2. 《東宮》完結倒數「雙結局」外洩！　2大敗因激怒東宮女孩…曬照救負評
  3. 野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形
  4. EXO世勳「膚白腿長」現身時裝週！看秀不忘和她咬耳朵　網驚：好像兄妹
  5. 徐若瑄崩潰！問兒子「有老婆還愛媽媽嗎」　一聽答案…真的受傷了：為什麼？
  6. 《微微一笑》3年鄭爽穿泳裝！　大露雪白長腿…網傻眼：默默放下手邊零食
  7. 雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘
  8. 鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光
  9. 海莉傻眼開嗆小賈粉絲！　腦補太多「真的超愚蠢」
  10. 「台灣林太」身份遭起底！爆洗錢遭調查⋯她經紀人出現了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366