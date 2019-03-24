《微微一笑》3年鄭爽穿泳裝！　大露雪白長腿…網傻眼：默默放下手邊零食

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽主演新劇《青春斗》24日首播，一幕身穿泳裝的畫面掀起熱烈迴響。她扮演直率女大生，且再度以原音演出，除了演技被稱讚進步了，臉蛋也顯得較之前豐潤，加上泳裝造型，難得露出雪白大長腿，讓觀眾大飽眼福。

▲《微微一笑很傾城》隔3年，鄭爽新劇破尺度穿泳裝。（圖／翻攝自微博／微微一笑很傾城、青春斗）

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鄭爽扮演率直「向真」，一幕和同學相約游泳的戲，特別穿上藍色長袖泳衣，雖然上半身包緊緊，難得大露長腿才是觀眾視覺焦點。她多年來被傳暴瘦，2016年《微微一笑很傾城》播出時，戲裡男女主角相約游泳，也未能以泳裝造型登場，相隔3年，在新作《青春斗》穿上深藍泳裝，更襯托出雪白膚色。

▲鄭爽《微微一笑》和楊洋相約游泳，買了泳衣卻沒穿。（圖／翻攝自YouTube／克頓傳媒）

▲鄭爽新劇首播，泳裝造型大露雪白長腿。（圖／翻攝自微博／青春斗）

▲鄭爽坐在游泳池邊，美腿線條辣翻。（圖／翻攝自微博／青春斗）



事實上，鄭爽演出鮮少有大尺度裸露，這次泳裝造型也考驗身材曲線，細長零贅肉的大腿被狂讚，眾人回應「能看到露腿真的不容易，真好看」、「這身材太好了」、「默默放下手邊零食」、「好羨慕小爽的腿啊！」也有人想起《微微一笑》的相約游泳的經典情節，笑虧「貝微微的34C哪兒去了？」