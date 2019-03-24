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「限古令」爆禁到10月！　《枕上書》小編洩進度…7大類古裝劇消失

記者陳芊秀／綜合報導

大陸祭出史上最嚴格的「限古令」，陸網瘋傳由於第一季度各家對古裝宮鬥題材管控不力，要求即日起到6月底管控所有古裝劇，已在網路播出的作品退出首頁，範疇更擴大到武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等。有娛樂博主求證影視公司後透露，「可能10月1日之前都沒有希望了。」

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博） 

▲限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博）

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▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

▲限古令要求調控武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等7大類古裝劇集。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

據娛樂博主《金庸影視劇關注組》透露限古令進度，「聯繫相關影視公司落實，確認消息為真。」除了播出中的《倚天屠龍記》，已經退出網路平台首頁，未來包括文淇參演的《神鵰俠侶》、楊祐寧主演的《天龍八部》，還有胡一天主演的《絕代雙驕》，檔期全數往後延，甚至推測「可能10月1日之前都沒有希望了。」

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／金庸影視劇關注組）

▲娛樂博主推測，限古令會禁到10月。（圖／翻攝自微博／金庸影視劇關注組）

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／倚天屠龍記）

▲《倚天屠龍記》可能是2019年唯一播出的金庸劇。（圖／翻攝自微博／倚天屠龍記）

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／絕代雙驕）

▲胡一天《絕代雙驕》受限古令影響遲遲無法定檔。（圖／翻攝自微博／絕代雙驕）

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／神鵰俠侶）

▲文淇參演《神鵰俠侶》，網友悲觀預測無法在年內播出。（圖／翻攝自微博／神鵰俠侶）

楊祐寧近年轉戰大陸戲劇圈，最近在寫實劇《都挺好》扮演暖男廚師掀起人氣，在新版《天龍八部》是首度在陸劇擔任第一男主角。該劇3月8日宣布殺青，導演于榮光更搶先公開預告，吸引網友高度關注，如今上檔日遙遙無期，此外，和章子怡合作的歷史古裝劇《帝凰業》也會受到影響，演3部新戲就有2部面臨雪藏命運。

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／天龍八部）

▲楊祐寧《天龍八部》演第一男主角，如今限古令新劇上檔日難定。（圖／翻攝自微博／天龍八部）

「限古令」不允許電視頻道、網路平台播出武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等劇，讓2019年最受期待的仙俠劇《三生三世枕上書》引起關注。該劇是《三生三世十里桃花》續集，並由迪麗熱巴、高偉光再度搭檔演出，粉絲2018年11月曬出私訊截圖，官博小編當時回應上檔日：「暫定19年第4季度哦」，如今限古令升級，是否順利播出也令網友相當憂心。

▲▼限古令升級，網傳禁令會延續到10月。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲《三生三世枕上書》被視為2019年度最期待的劇集。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲▼《三生三世枕上書》小編曾回應「暫定19第4季度」。（圖／翻攝自微博）

▲《三生三世枕上書》小編曾回應「暫定19第4季度」，是否受限古令影響令粉絲憂心。（圖／翻攝自微博）

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