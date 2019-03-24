八點檔女星按摩到一半…師傅突消失留她「裸體吹冷風」

記者李欣容／台北報導

邱琦雯平時忙拍戲，除了吃美食外，她靠按摩舒壓，各種手法都嘗試過，但不變的大原則就是一定要很大力，笑說，「別看我很瘦弱的樣子，我去按摩都要按到瘀青才過癮，是變態型按摩啦。」透露有次到國外旅遊按摩，被按摩師「丟包」害她光著身子吹冷氣，因此重感冒。





▲邱琦雯很常因按摩、刮痧，導致皮膚瘀青。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯 clair chiu／艾迪昇傳播提供 ）

邱琦雯分享有次到匈牙利旅遊，特地體驗當地有名的澡堂按摩，但按摩師傅卻敷衍了事，隨便按幾下就打發她，「很扯的是，她中途還消失不見，讓我光著身子吹冷氣，等她回來，我反應很冷，她竟然把毛巾丟在我身上。」她還因此重感冒，全身癱軟無力，只能緊急找醫生到旅館看診。

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▲邱琦雯在國外有不好的按摩經驗。（圖／艾迪昇傳播提供 ）

邱琦雯自出社會後養成按摩紓壓的習慣，有一次出外景站了一整天，回到家發現整雙腿大浮腫，她怕影響接下來工作，連忙找熟悉的按摩師「處理」。按摩師先深層推拿，之後再拿刮痧棒按壓直到瘀青，大力道讓邱琦雯數度喊出聲，但沒想到隔天腿消腫還變細，讓她從此愛上重口味按摩。

▲邱琦雯認為刮痧後最麻煩的是隔天只能穿長褲。（圖／艾迪昇傳播提供 ）

她現在平均每星期會找一次按摩師，「因為會痛好幾天，所以只能一周一次，按摩真的會上癮的，沒按不舒服。」最近因天氣多變化，感覺自己快要感冒，當下就跑去按3小時，不適感也跟著消除。

▲邱琦雯（下排右1）現在忙拍八點檔，靠吃美食、按摩舒壓。（圖／艾迪昇傳播提供 ）