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快訊／歐陽娜娜一中後首發聲！　「團結起來，讓祖國為我們驕傲」

記者劉宜庭／綜合報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」，遭到不少網友抨擊，事件延燒整整3天後，她23日首度露面受訪，並對外發聲表示：「團結起來，讓祖國為我們驕傲。」

▲▼對於被指認成「台獨」，歐陽娜娜發表聲明。（圖／微博／歐陽娜娜Nana）

▲歐陽娜娜「一中言論」事件燒了3天。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

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據陸媒《中國電影報導》，歐陽娜娜自事件後首度受訪出聲，表示無論自己是台灣、香港、北京或是哪裡的，「其實我都是中國人。」她表示，自己PO出的文字，都是她內心真實的想法和心裡話，「希望可以通過自己小小力量，做為一個00後的留學生也好、一個中國人也好，我希望大家可以聚集在一起，勇敢地去表達自己的立場，更努力地團結起來，讓祖國為我們驕傲。」

整件事情的開端，據悉是因為北京BTV電視台日前播出歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真時，裁掉和遮掉了歐陽娜娜，引起網友揣測。歐陽娜娜工作室隨後發表聲明「滅火」：「歐陽娜娜已經年滿18歲，有獨立思考和意志，並且堅定認為自己是個中國人。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜（左）名列95後新四小花旦，卻遭陸媒體「消失」處理。（圖／翻攝自微博）

不久後，歐陽娜娜本人也在社群網站轉發聲明透露，自己做為一個海外留學生，經常會被問自己來自何處，「I come from China.（我來自中國）這是我的回答。」她表示，自己從小聽著四川話長大，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自臉書）

▲歐陽娜娜轉發聲明。（圖／翻攝自歐陽娜娜臉書）

對此，歐陽龍不久前獨家回應《ETtoday星光雲》，在電話難掩激動：「見鬼了！說女兒是台獨，亂扣帽子，七月半還沒到。」他目前是中國國民黨發言人，他21日以個人立場，表示自己不是支持台獨的人，「以我的出身背景跟政黨，支持九二共識、一個中國。」歐陽龍心疼女兒只是把現況說出來，雖自己從事政治，但女兒不從政，娜娜只是努力想在演藝圈追逐夢想，不該被扣上特定帽子。

▲▼歐陽龍歐陽娜娜 。（圖／歐陽龍提供）

▲歐陽龍心疼歐陽娜娜。（圖／資料照／歐陽龍提供）

然而，歐陽娜娜發出聲明後，引起不小議論，甚至還被諷刺是為了人民幣才走了這個套路，就連大陸網友也不領情。事件燒了3天，如今她首度發聲，強調聲明是自出她內心真實想法，再次掀起外界熱議，也讓不少粉絲心疼，不捨她年紀輕輕就承受如此大的壓力。

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