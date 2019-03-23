鞠躬道歉是被逼的！23歲山口真帆險遭性侵…忍2個月揭高層黑幕：真的很可悲

▲山口真帆險遭性侵仍鞠躬道歉，如今親口揭露是被逼的。（圖／翻攝自推特截圖、山口真帆推特）

記者陳芊秀／綜合報導

23歲日本偶像山口真帆是AKB姐妹團「NGT48」一員，1月在家中遭2名男子襲擊，並透過網路直播，公開幕後黑手和同團成員有關，引發全國關注。全案交由第三方委員會處理，近日調查結果出爐，官網宣布「NGT48成員沒有涉案」，她大怒揭開內幕：「為什麼滿口謊言，真的很可悲！」

請繼續往下閱讀...

▲山口真帆怒揭高層松村匠逼道歉內幕，「滿口謊言，真的很可悲。」（圖／翻攝自推特／山口真帆）

襲擊事件於22日照開3小時的說明會，山口真帆在這段時間中連發5則貼文反擊，點名公司董事松村匠「保證有關連的成員都會全部解雇，才召開這個第三委員會，我才會一路忍到現在，結果溝通、連絡什麼的都沒來找過我。」她1月10日曾為襲擊事件，站在舞台鞠躬道歉，如今踢爆當時是被逼的，「如果不道歉的話，會叫其他成員幫我讀信道歉，我不想要讓其他人遭遇此事，所以我道歉了。」

▲山口真帆發文透露高層答應她會解雇涉案成員，才會一路忍耐。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

山口真帆繼續控訴，22日召開記者會的高層沒有向她本人、警方確認事實，便進行虛假的說明內容，「為什麼我要被公司這樣傷害？」她在發文同時，當場被董事松村匠高喊：「不好意思，山口小姐，是妳在發推文嗎？」讓全場一陣騷動。

▲山口真帆再指控：「雖然沒有證據，的確有成員承認和犯人有來往。」（圖／翻攝自推特／山口真帆）

▲山口真帆指出席說明記者會的3人，沒有向她和警方確認事實經過。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

▲山口真帆揭高層逼道歉：「如果不道歉，他們會叫別的成員以代讀信的方式道歉。」（圖／翻攝自推特／山口真帆）

據日媒《報知體育》分析，雙方溝通出現嚴重的裂痕，所有談判山口真帆一概不接受，未來續留女團相當困難，推測女方將以會以「低調畢業」的方式退團，而且不會有畢業公演、發表感言的機會。