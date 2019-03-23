Hebe：自身難保還幫介紹！讚Selina戀愛可愛..問張軒睿秒安靜

記者盧薇淩／台北報導

「Hebe」田馥甄23日出席酒商「微醺派對」，提到30日生日，她今年代言世界關燈日，笑說：「我會許願1小時，讓大家關燈，為了環保。」事業一切順利，她一切知足，沒有特別想許的願望，只說：「希望地球溫度不要再升高了」，又是「師姐」上身。但也把願望給近日戀愛心爆棚的姐妹Selina：「希望她能找到疼愛她的人。」也說自己是戀愛實境節目的忠實粉絲。

▲田馥甄「微醉生日派對」。（圖／記者李毓康攝）

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Hebe定期關注Selina戀愛節目，笑說是最死忠的粉絲，先前Selina曾說「已開始放線」，要身邊友人幫介紹對象，Hebe一聽就說：「我都自身難保了還幫她介紹啊！」透露看了節目後，會私訊Selina問：「怎樣，要繼續談戀愛嗎？」直讚她戀愛的模樣可愛，但當問起對於張軒睿的評價，Hebe想了一下：「我不方便多說，我是個嘴巴很緊的人，先讓他們喝一下微醺聊天，培養感情。」

▲田馥甄希望Selina找到好對象。（圖／記者李毓康攝）

Hebe已連續代言該品牌第七年，她笑說酒量越來越好，不過平常喝酒多找姐妹到家中，不太會跟不熟的異性買醉，但如果該場合有不熟的異性？她笑說：「那我就趕快多喝一點，讓自己放開。」曾經喝醉到隔天宿醉，「光喝水都想吐。」還曾一時太嗨，獨自在客廳跳了一整夜的舞到「斷片」，隔天醒來全身肌肉酸痛。

去年離開華研成立「樂來樂好有限公司」，Hebe當起老闆，笑說：「就在家一直微醺，他們要call我都call不出去，年假只想無止盡休假，但也說歌迷不斷催促新專輯進度，讓她不太敢出國休息，也不敢保證今年一定會出，直喊：「有點難！」但春節、生日休息後，她說：「萬物甦醒，我也該甦醒了。」

▲田馥甄即將生日。（圖／記者李毓康攝）