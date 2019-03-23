任賢齊全身刺青秀guts！五月天瑪莎神回「館長」一秒爆笑

記者盧薇淩／台北報導

Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會，第一位開唱的茄子蛋挾22日在台中場祭出重磅限定合作，邀請同樣也將於「鐵漢柔情」系列演唱會開唱的任賢齊擔任嘉賓，當任賢齊在《傷心太平洋》前奏登場時引發全場一陣驚呼。而粉專公布的演唱會視覺，讓很想嘗試刺青造型的任賢齊一償宿願，以半身兇猛刺青現身，好友瑪莎神回應：「只有我覺得像館長嗎？」網友瞬間笑翻。

▲任賢齊造型被瑪莎虧。（圖／legacy、相信音樂）



在Legacy的促成下，兩大世代鐵漢代表首次合體，茄子蛋說：「當時聽到齊哥很欣賞我們，希望有機會在Legacy『鐵漢柔情』演唱會合作時，只有『喜出望外』可以形容，從小就聽他的歌長大，居然可以一起合唱，太不可思議了。」 任賢齊則說，當時發《傷心太平洋》，有人說他是江湖歌手，後來有人說找到接班人，就是茄子蛋，《浪子回頭》這首歌真的太夯。

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▲任賢齊擔任茄子蛋嘉賓。（圖／legacy）

而在《浪子回頭》末段，樂迷總會在台下喊「看三小啦」重演MV裡的片段，因為這回有天王嘉賓任賢齊同台，年輕的樂迷朋友噤聲不敢喊，主唱阿斌開玩笑嗆樂迷：「不敢喊喔？」樂迷才回嗆：「看三小」，任賢齊也立刻大展亞洲天王的霸氣喊：「唱三小！大家一起唱浪子回頭」，帥氣、親民的演出瞬間征服全場茄子蛋樂迷的心。

▲任賢齊將開唱。（圖／legacy）



即將於6/14 在Legacy 台北、6/15在 Legacy台中開唱的任賢齊，特別將演唱會取名為「男子漢」，任賢齊笑說：「小時候在鄉下長大，對於陣頭印象很深刻，所以從造型、演唱視覺到選曲都充滿濃厚『兄弟味』。」昨日Legacy粉專公布的演唱會視覺引爆熱烈討論，以半身兇猛刺青現身，引來好友瑪莎神回應：「只有我覺得像館長嗎?」任賢齊則開玩笑回嗆：「來battle嗎？」網友一陣大笑。