ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

任賢齊全身刺青秀guts！五月天瑪莎神回「館長」一秒爆笑

記者盧薇淩／台北報導

Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會，第一位開唱的茄子蛋挾22日在台中場祭出重磅限定合作，邀請同樣也將於「鐵漢柔情」系列演唱會開唱的任賢齊擔任嘉賓，當任賢齊在《傷心太平洋》前奏登場時引發全場一陣驚呼。而粉專公布的演唱會視覺，讓很想嘗試刺青造型的任賢齊一償宿願，以半身兇猛刺青現身，好友瑪莎神回應：「只有我覺得像館長嗎？」網友瞬間笑翻。

▲▼瑪莎、任賢齊 。（圖／legacy、相信音樂）

▲任賢齊造型被瑪莎虧。（圖／legacy、相信音樂） 
 
在Legacy的促成下，兩大世代鐵漢代表首次合體，茄子蛋說：「當時聽到齊哥很欣賞我們，希望有機會在Legacy『鐵漢柔情』演唱會合作時，只有『喜出望外』可以形容，從小就聽他的歌長大，居然可以一起合唱，太不可思議了。」 任賢齊則說，當時發《傷心太平洋》，有人說他是江湖歌手，後來有人說找到接班人，就是茄子蛋，《浪子回頭》這首歌真的太夯。

請繼續往下閱讀...

▲▼瑪莎、任賢齊 。（圖／legacy、相信音樂）

▲任賢齊擔任茄子蛋嘉賓。（圖／legacy）

而在《浪子回頭》末段，樂迷總會在台下喊「看三小啦」重演MV裡的片段，因為這回有天王嘉賓任賢齊同台，年輕的樂迷朋友噤聲不敢喊，主唱阿斌開玩笑嗆樂迷：「不敢喊喔？」樂迷才回嗆：「看三小」，任賢齊也立刻大展亞洲天王的霸氣喊：「唱三小！大家一起唱浪子回頭」，帥氣、親民的演出瞬間征服全場茄子蛋樂迷的心。

▲▼瑪莎、任賢齊 。（圖／legacy、相信音樂）

▲任賢齊將開唱。（圖／legacy）
 
即將於6/14 在Legacy 台北、6/15在 Legacy台中開唱的任賢齊，特別將演唱會取名為「男子漢」，任賢齊笑說：「小時候在鄉下長大，對於陣頭印象很深刻，所以從造型、演唱視覺到選曲都充滿濃厚『兄弟味』。」昨日Legacy粉專公布的演唱會視覺引爆熱烈討論，以半身兇猛刺青現身，引來好友瑪莎神回應：「只有我覺得像館長嗎?」任賢齊則開玩笑回嗆：「來battle嗎？」網友一陣大笑。

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

推薦閱讀

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

林心如罕見曬娃！親PO「2歲小海豚照片」　背後摟肩霍建華閃翻

林心如罕見曬娃！親PO「2歲小海豚照片」　背後摟肩霍建華閃翻

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！　27歲創業變CEO

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！　27歲創業變CEO

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

影片外流！VIP室發出女生淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

影片外流！VIP室發出女生淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

隋棠半夜突留2字：等著　IG曬「畫面全黑照」網嚇傻

隋棠半夜突留2字：等著　IG曬「畫面全黑照」網嚇傻

獨家專訪／陳為廷爆性醜聞前一天她在後座！傅榆：邊拍邊傻眼

獨家專訪／陳為廷爆性醜聞前一天她在後座！傅榆：邊拍邊傻眼

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

「限古令」爆再升級！　6月前古裝劇全下架…王大陸新劇GG了

「限古令」爆再升級！　6月前古裝劇全下架…王大陸新劇GG了

《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲

《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

林心如罕見曬娃！親PO「2歲小海豚照片」　背後摟肩霍建華閃翻

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！　27歲創業變CEO

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

影片外流！VIP室發出女生淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

隋棠半夜突留2字：等著　IG曬「畫面全黑照」網嚇傻

獨家專訪／陳為廷爆性醜聞前一天她在後座！傅榆：邊拍邊傻眼

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

任賢齊, 瑪莎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 任賢齊全身刺青秀guts！五月天瑪莎神回「館長」一秒爆笑
  2. Burning Sun代表證實吸毒！　勝利認錯：我也是受害者
  3. TWICE開唱…隔壁舉Sana扇子的超正　仔細一看竟是F級女神！
  4. 當爸後最大尺度！　王傳一穿OO打電動　全被她看光
  5. 只生女兒！親戚狂碎念「肚子爭氣點生弟弟」　婆婆護媳「超魄力一串話」電爆
  6. 歐陽娜娜挺中被黑慘！　陸官方出聲警告她「和邪教沾邊」
  7. 伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰
  8. 雞排妹曝嫩白肌保養術　睡飽9小時堅持「3不」
  9. 朴春落淚：真的能再次幸福嗎？新歌最想先給YG的「他」聽
  10. 室友睡一半抱怨「不要壓我」！　熊熊掀床底才發現「大事不妙」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366