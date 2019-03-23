「RUN新聞」好朋友報到！召集網友前往搶救AKB女團~

娛樂中心 ／綜合報導

全世界最實境的直播節目《星光雲！RUN新聞》，秉持著與網友深度互動的精神，本周節目將提前公開直播地點，只要猜出畫面中地點並在直播結束前抵達現場的人，將有權利解救日本AKB48海外姐妹團Team TP女團成員，並獲得節目贈送精美好禮！現場直播節目請鎖定3月25日下午4點30分「ETtoday星光雲」粉絲團或App。

▲AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂）

日本AKB48海外姐妹團Team TP，由金牌音樂製作人陳子鴻接手領軍，日前選拔出12位成員攜手發行首張EP《勇往直前》！可愛又熱情的她們本周將到《RUN新聞》跟主持人KID、熊熊一起玩，他們將進行進階版2.0的大地遊戲，絕對非常好玩又瘋狂，直播現場也歡迎網友一起加入，3月25日下午4點半將公布直播所在地，只要在直播結束前抵達現場，就有機會當「RUN新聞」的好朋友，我們一起玩一起幫助AKB team TP贏得比賽吧！

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▲▼RUN新聞由KID、熊熊主持。（圖／ETtoday）

《星光雲！RUN新聞》由KID與熊熊主持，節目將在3月25日下午4點半直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、ETtoday星光雲粉絲團還有星光雲APP同步播出。千萬不要錯過了哦！