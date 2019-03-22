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李易突宣布退出《愛玩客》主持！　「背後原因曝光」網讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

男星李易自2017年開始主持節目《愛玩客》，經常跟著團隊到處飛，體驗各種外國美食，主持風格深受觀眾喜愛。沒想到，他22日無預警宣布，已經正式從該節目「畢業」了，除了感謝這2年以來的經歷及工作夥伴，他也感性提到選擇退出主持的原因，「因為孩子的成長只有一次。」

▲李易突宣布退出《愛玩客》主持！　「背後原因曝光」網讚爆。（圖／翻攝自《愛玩客》臉書）

▲李易突宣布退出《愛玩客》主持！　「背後原因曝光」網讚爆。（圖／翻攝自《愛玩客》臉書）

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▲李易22日宣布從《愛玩客》畢業了。（圖／翻攝自《愛玩客》臉書）

李易22日突然宣布，「今天，我從《愛玩客》畢業了。」他感性表示，感謝這2年以來的所有旅程和經歷，以及每個工作夥伴及電視台長官，「這段旅程現在回頭看，真的很特別，有歡笑有淚水，有感動，有感慨。」

至於為何決定要離開節目？李易坦言，原因和孩子們有關，他和六月（蔡君茹）婚後育有一對兒女Star和Shinny，希望能有更多時間來陪伴孩子：「因為孩子的成長只有一次，每個月的外景，讓我錯過了他們許多成長的時刻。」

▲李易和六月婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自李易臉書）

▲李易和六月婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自李易臉書）

同時，李易也不忘和粉絲喊話，樂觀表示：「我相信在未來還是會有很多的機會在戲劇上跟大家繼續見面，也會在個人的料理視頻跟大家分享我的料理。」他認為，結束只是另一個開始，「沒有不捨，沒有難過，有的只是滿滿的感謝，未來的旅程我們繼續下去。」

對於李易突如其來的決定，雖然有不少觀眾直呼不捨，同時也有大票粉絲支持他的選擇，「沒有什麼比陪伴孩子成長重要，加油」、「孩子成長過程都要陪伴，你決定是對的加油」、「認同孩子的成長只有一次、夫妻都好棒」，在網路上掀起熱烈討論。

【李易全文】

今天，我從愛玩客畢業了，感謝兩年來的所有旅程，以及所有的經歷，這一路上每一趟的工作夥伴，還有三立電視台的長官，這段旅程現在回頭看，真的很特別，有歡笑有淚水，有感動，有感慨，但因為孩子的成長只有一次，每個月的外景，讓我錯過了他們許多成長的時刻，我相信在未來還是會有很多的機會在戲劇上跟大家繼續見面，也會在個人的料理視頻跟大家分享我的料理，結束只是另一個開始，沒有不捨，沒有難過，有的只是滿滿的感謝
未來的旅程我們繼續下去

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李易, 六月, 愛玩客, 小STAR

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