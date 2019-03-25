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天后同學熬出頭發片！浪Live創作詩人張孟權全新創作單曲《詩人情懷》

影劇中心／綜合報導

在全台最大型歌唱選秀節目「聲林之王」帶著「黑貓」面具初登場的張孟權，演唱老王樂隊《我還年輕我還年輕》，極具層次的歌聲與演唱方式，驚艷林宥嘉、蕭敬騰，更讓飛行導師楊丞琳毫不猶豫直接選擇張孟權晉級比賽。

身為創作型歌手的張孟權，在比賽中首次演唱自創曲《詩人情懷》，便獲得導師林宥嘉極高的評價，多次在節目中大讚張孟權「歌寫得非常好！讓我聽到非常棒的歌曲」，為張孟權的創作之路打下一劑強心針。透過浪Live為選手特別企劃的「聲林直播會外賽」，張孟權在比賽中拿下第三名的成績，獲得單曲發行機會，正式推出《詩人情懷》一曲，更找來節目中的戰友安懂擔任編曲及執行製作人，同為創作型歌手的兩人，早在節目初期就十分欣賞彼此的才華，這次藉由浪Live提供的發片機會，將在3月26日各大數位平台正式上架，歌迷們便可以聽到這首叫好叫座的歌曲。

▲▼ 浪Live創作詩人 張孟權 全新創作單曲《詩人情懷》 。（圖／浪Live提供）

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《詩人情懷》創作於張孟權人生低潮期，當時他隻身北上追尋音樂夢，住在僅2坪大的雅房中，月收入不到2萬的他為了節省生活上的開銷，除了參與電視節目的幕後工作外，剩餘的時間都在家中苦練吉他與創作。當時為了離家追夢，與爸爸的關係一度逼近決裂，兩人冷戰數個禮拜，直到即將北上那天，爸爸悄悄塞了兩萬元給張孟權，留下一句「去台北要好好照顧自己」便轉身離去，讓他的眼淚當場奪眶而出，嚴厲父親第一次流露的溫柔提醒，也讓他更明白這是最後的機會。

北上追夢的兩年間，張孟權眼見不少同學與夥伴陸續有了不凡的成績，有人熬出發片機會、有人成了新生代最受矚目的主持天后，開心之餘卻開始懷疑起自己到底適不適合繼續追逐音樂夢，在這樣的心理狀態下創作出了《詩人情懷》這首歌曲，歌詞中「通常自成了一派 卻只成就了骨骸」便是描述當時逼近放棄、撒手不再唱歌的自己。

▲▼ 浪Live創作詩人 張孟權 全新創作單曲《詩人情懷》 。（圖／浪Live提供）

▲▼ 浪Live創作詩人 張孟權 全新創作單曲《詩人情懷》 。（圖／浪Live提供）

張孟權在參加「聲林之王」節目時幾乎天天失眠，擔心著「被淘汰的話要怎麼面對家人」、「是不是該回家鄉找工作了」，但隨著節目中導師們的鼓勵與肯定，逐漸讓張孟權放下不安與焦慮，肯定自己的音樂是值得被更多人聽見的，雖然最後在比賽中止步26 強，但讓他最感到欣慰的，是原本認為自己的音樂夢很不切實際的爸爸，不只每週鎖定節目首播，在得知張孟權被淘汰後竟一改態度，要求他不能放棄夢想，某天他接到爸爸的來電，劈頭就問「你台北的演唱會要怎麼買票？」讓張孟權相當感動，立刻為爸爸保留了VIP座位，而這也是爸爸第一次以行動支持他的音樂夢。

▲▼ 浪Live創作詩人 張孟權 全新創作單曲《詩人情懷》 。（圖／浪Live提供）

▲▼ 浪Live創作詩人 張孟權 全新創作單曲《詩人情懷》 。（圖／浪Live提供）

▲浪Live創作詩人黑貓張孟權獲得「聲林直播會外賽」第三名，將於3/26發行首張單曲《詩人情懷》，更邀請同為創作才子的安懂擔任編曲及執行製作，兩人首度在音樂上合作。

《詩人情懷》這首歌曲，不只受到林宥嘉、蕭敬騰和小宇的青睞，更有許多歌迷聽了歌曲後傳來訊息，感謝孟權創作這首歌曲，表示自己受到相當大的鼓舞。雖然歌曲是源自低潮時的心境，但張孟權更希望《詩人情懷》能帶給大家正面能量，許多的殘酷現實會讓人感到無助，既然一時半刻無法爬出谷底，那也不要沮喪太久，誰知道未來不會變成反擊的能量呢？

「張孟權「我還年輕」音樂會，4/21高雄、5/5台中，已經開始售票，詳情請關注張孟權粉絲專頁。」

《詩人情懷》3月26日將正式數位發行，粉絲也可以在浪Live搶先試聽喔！
下載《浪Live》 App （https://langlive.onelink.me/mr40/junglevoice

▲▼ 浪Live創作詩人張孟權全新創作單曲《詩人情懷》 。（圖／浪Live提供）

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