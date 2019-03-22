王淨被宋柏緯大眼電到：我無法抵抗！拍分手戲走心了

記者林奕如／台北報導

王淨、宋柏緯主演《愛情白皮書》今作客明星鍵盤手，俊男美女一登場，瞬間淨化眼球，劇中兩人分飾成美、瞿守治，大學時代有交往過，但因為共同好友歐陽掛居（張庭瑚 飾）關係，最後因此分手，不過王淨稱讚他電眼無敵：「拍戲時看到宋柏緯眼睛，真的會讓我無法抵抗。」





▲宋柏緯、王淨登場《明星鍵盤手》 。（圖／ETtoday星光雲）

重現2002年經典偶像劇，上一版本分別是楊丞琳和彭于晏，說沒有壓力是騙人，宋柏緯表示：「經典不可能超越，我們就是沾光，希望拍完《愛情白皮書》都跟他們一樣（發光）。」王淨則說，跟以前相比，2019年成美有不一樣感覺。

請繼續往下閱讀...

▲2019年版《愛情白皮書》延續經典 。（圖／ETtoday星光雲）

節目上也搶先曝光最新一集的看點，宋柏緯即將全裸出演，他解釋：「劇情設計是我跑到深山，全身上下沒穿衣服，前面有吊著的內褲遮著，但看起來像全裸。」結實的6塊肌全都露，給足網友福利。此外，兩人節目上玩起「經典偶像劇主題曲猜題」，也勾起不少人的青春回憶，宋柏緯在賽前就招認小時不看電視，完全沒有戰力，果真以4比5敗給王淨，其中2題還是王淨放水，他道歉：「對不起我太弱了。」

▲宋柏緯輸遊戲表演空氣吉他。（圖／ETtoday星光雲）

明日會五人組之一的謝翔雅雖然沒上節目，但密切關注直播，更待到節目最後一刻留言，完成想看主持人關關和王淨、宋柏緯合唱心願，三人唱起《珊瑚海》，粉絲狂按讚。網友也發現宋柏緯音準不受「走音大魔王」影響沒跑掉，這次主題曲《青春》也是由他創作、演唱，節目上被拱清唱一小段，好聽嗓音又圈粉。