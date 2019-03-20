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南韓當練習生2年！王嘉爾「揭背後內幕」：每天都很殘忍

記者許皓婷／綜合報導

王嘉爾（Jackson）為南韓男團「GOT7」成員，近期返回大陸發展，在各方面表現亮眼，受到大票粉絲喜愛。他近日接受專訪時，談及在南韓當練習生的日子時，他坦言：「每天都很殘忍。」但也因此才能造就現在的自己。

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾為韓團GOT7成員。（圖／翻攝自微博）

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王嘉爾近日接受採訪時，提到了到南韓當練習生的機制，他表示：「韓國娛樂體系就像是製造業，很艱難、壓力也很大，每天都很殘忍。」但他認為這反而是自己這輩子受過最好的培訓體系，過程中伴隨而來的壓力和緊張，反而轉化成讓自己更強大的力量及養分。

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾坦言當練習生「每天都很殘忍」。（圖／翻攝自微博）

面對南韓娛樂圈的嚴峻，王嘉爾沒被打倒，反而越挫越勇，他認為：「只要你不放棄，走到最後，我覺得你就會成功。」並表示自己深信不疑這個原則，並大方分享一路走來的甘苦談，他也透露自己的想法就是秉持著「當你做某件事，你就要用心做，走到頭」。

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾談韓國練習生機制。（圖／翻攝自微博）

▲王嘉爾認為堅持不懈就能成功。（圖／翻攝自微博）

事實上，王嘉爾在香港出生，精通街舞、音樂的他，還曾經是前香港男子劍擊代表隊的隊員，曾在青年劍擊亞洲中排名第1，但他熱愛音樂，在2011年通過JYP選拔後，就到南韓發展，並經歷了長達2年多的練習生生涯，2014年才以男子組合GOT7成員出道。

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