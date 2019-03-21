同志網紅「貼身熱舞」撩影后　楊貴媚羞：比我更女人

記者許逸群／台北報導

國民男孩張軒睿頗撩人有一招，去年在金鐘獎頒獎典禮台上開撩資深演員周海媚，也曾從Ella那邊學到一套「撩妹術」，沒想到這次在主持《阮三个》實境節目竟反被撩到說不出話來。面對同志網紅福福的妖媚熱舞，楊貴媚也害羞到不行，自嘲自己「太man了」。

▲▼楊貴媚與張軒睿被撩到「孬孬的」。（圖／公視提供）

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同志界人氣網紅FuFu福福和他一群朋友入住民宿，一看到張軒睿就誇讚他是國民男神，不斷對他講出不少撩人金句，如「我今天改吃素，因為你是我的菜」、「你是不是跑步很快，難怪我會追不到你」。被一連串狂撩，張軒睿也因此害羞地說不出話來，忍不住佩服：「終於遇到對手了！」

▲福福熱舞讓眾人拍手叫好。（圖／公視提供）

舞者出身的FuFu福福，舞蹈功力一級棒，還在晚餐時大跳熱舞給眾人看，楊貴媚也被他們超會扭動的電臀給驚艷，還說「這應該是有裝電池的吧」，還讚嘆「我覺得他們比我更女人，我都沒有辦法把舞跳得那麼騷，我有時候太man了，說不定哪天可以跟他們學跳舞。」

福福一群人隨後更加碼大跳貼身熱舞，讓現場彷彿置身猛男秀舞廳，楊貴媚表現十分害羞、不敢亂摸，直呼：「唉呦！我都不知道我在幹嘛耶！」面對猛男進攻，張軒睿露出不知所措的模樣，但也說：「真的覺得他們跳舞超美的，而且我也很少看表演會笑到頭痛，笑到臉超僵的！」