ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

同志網紅「貼身熱舞」撩影后　楊貴媚羞：比我更女人

記者許逸群／台北報導

國民男孩張軒睿頗撩人有一招，去年在金鐘獎頒獎典禮台上開撩資深演員周海媚，也曾從Ella那邊學到一套「撩妹術」，沒想到這次在主持《阮三个》實境節目竟反被撩到說不出話來。面對同志網紅福福的妖媚熱舞，楊貴媚也害羞到不行，自嘲自己「太man了」。

▲▼《阮三个》。（圖／公視提供）

▲▼楊貴媚與張軒睿被撩到「孬孬的」。（圖／公視提供）

▲▼《阮三个》。（圖／公視提供）

請繼續往下閱讀...

同志界人氣網紅FuFu福福和他一群朋友入住民宿，一看到張軒睿就誇讚他是國民男神，不斷對他講出不少撩人金句，如「我今天改吃素，因為你是我的菜」、「你是不是跑步很快，難怪我會追不到你」。被一連串狂撩，張軒睿也因此害羞地說不出話來，忍不住佩服：「終於遇到對手了！」

▲▼《阮三个》。（圖／公視提供）

▲福福熱舞讓眾人拍手叫好。（圖／公視提供）

舞者出身的FuFu福福，舞蹈功力一級棒，還在晚餐時大跳熱舞給眾人看，楊貴媚也被他們超會扭動的電臀給驚艷，還說「這應該是有裝電池的吧」，還讚嘆「我覺得他們比我更女人，我都沒有辦法把舞跳得那麼騷，我有時候太man了，說不定哪天可以跟他們學跳舞。」

福福一群人隨後更加碼大跳貼身熱舞，讓現場彷彿置身猛男秀舞廳，楊貴媚表現十分害羞、不敢亂摸，直呼：「唉呦！我都不知道我在幹嘛耶！」面對猛男進攻，張軒睿露出不知所措的模樣，但也說：「真的覺得他們跳舞超美的，而且我也很少看表演會笑到頭痛，笑到臉超僵的！」

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

推薦閱讀

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

幕後花絮／10年不進星巴克　律師謝震武的「一把尺」

幕後花絮／10年不進星巴克　律師謝震武的「一把尺」

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

獨家／小馬錄音室3度淚崩　老婆「得知原因」也哭了

獨家／小馬錄音室3度淚崩　老婆「得知原因」也哭了

陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎

陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張軒睿, 阮三个, 楊貴媚

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳意涵隨性帶娃「叫嬰兒自己拿奶瓶」　張鈞甯吃驚：妳好逼人
  2. 《花系列》苦情女星為「他」息影：少賺好幾億元
  3. 快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」
  4. 王菲前夫爆三度結婚！　對女粉絲一見鍾情「決定娶她」
  5. 《YG寶石盒》台灣練習生淘汰後參加《101》！所屬公司曝光了
  6. FNC控崔鍾訓說謊！毀約「失去信任」　網友氣炸：李宗泫呢
  7. 酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊
  8. 衛武營《小時光》系列票價150元！長達3個月輕節目每週三午晚演出
  9. 贈獎／陷入被恐攻份子封鎖的飯店　如何攜手逃脫這《失控危城》
  10. 張芸京「糕餅千金」胖了　單身5年羞曝另一半條件

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366