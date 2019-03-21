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接Mia放學被拍！　楊銘威約會「調情方志友」藏亮點網笑翻

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威跟方志友結婚3年多，育有女兒Mia和兒子Sunny，時常分享生活點滴的他，20日在社群網站曬出一系列和女兒的約會照，特別的是，貼文中的「孩子出處」逗樂了一票網友，老婆也被Cue來留言了。

▲▼楊銘威接Mia放學（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲楊銘威親自接女兒放學。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

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Mia放學後，楊銘威帶著女兒一起去餵魚，只見他身穿黑上衣搭配迷彩褲，只有戴著一頂棒球帽，並沒有過多偽裝，寵溺地把女兒扛在肩膀上，父女倆坐在池邊，他負責倒出魚飼料給女兒餵魚，舉手投足都能感受到他很疼愛女兒。

▲▼楊銘威接Mia放學（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲▼楊銘威帶女兒去餵魚。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲▼楊銘威接Mia放學（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

有趣的是，正當楊銘威在貼文寫上全身衣物的出處時，藏著一個大亮點：「孩子：@beatricefang」，不忘隔空調情方志友，老婆看了則激動回應：「誰是你孩子啦！」但妻子似乎誤會他的意思了，網友趕緊幫忙解釋：「志友牌聯名出產啦！」

▲▼楊銘威接Mia放學（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲楊銘威和方志友的隔空互動。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

事實上，方志友是在2015年拍攝《我的寶貝四千金》期間，意外發現懷孕，儘管本來就和楊銘威有結婚共識，但孩子來得太突然，除了怕影響工作，「更擔心對方不要小孩。」不過，這份不安感很快就煙消雲散，「我一直都知道他很喜歡小孩，但還是覺得會不會他說的，跟真的發生的時候不一樣，但完全沒有，他真的很開心。」

▲楊銘威工作以外的時間多是陪伴親愛的家人。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

方志友產前原本擔心會失去2人世界，但最後發現是自己多慮了，女兒的出生讓夫妻倆的內心更安定，更能專心地去打拼事業，反而為感情加溫了許多。懷第二胎期間，她也曾在臉書謝謝楊銘威，「體貼的老公一天到晚寵我。」公公還會買愛心早餐給她吃，心裡洋溢著滿滿幸福，「我的人生還有什麼好值得抱怨的！」粉絲看了都羨慕直呼她真的嫁對人了。

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楊銘威, 方志友, Mia, Sunny

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