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7首歌讓《驚奇隊長》覺醒！貫穿電影的90年代西洋金曲

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文／KKBOX編輯室 - 魏哈利 KKBOX編輯室 - 魏哈利

票房再破漫威電影宇宙紀錄的《驚奇隊長》（Captain Marvel）話題熱度持續延燒中！這次劇情將觀眾帶回到1995年，且看由奧斯卡影后布莉拉森（Brie Larson）飾演的失憶空軍飛行員卡蘿丹佛斯（Carol Denvers），如何聯手神盾局長尼克福瑞（Nick Fury）追溯自己的過往回憶，揭開意外獲得超能力、從凡人成為驚奇隊長的真相。

為了讓電影氛圍和90年代完美契合，曾經執導過《我的左派老師》（Half Nelson）和《中年逆轉勝》（Mississippi Grind）等片的導演夫妻檔雷恩弗來克（Ryan Fleck）及安娜巴頓（Anna Boden）在片中加入了許多當時的流行文化和音樂元素，這也反映了驚奇隊長反叛與女力覺醒的精神。

回憶殺！那些90年代的集體回憶

從卡蘿以克里人的身分與史克魯爾人進行戰鬥，並意外墜落至C-53星球的地球時，那些懷舊的景物便接連而來。除了墜落地點選在當年的錄影帶出租店龍頭百視達之外，由阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在1994年主演的《魔鬼大帝：真實謊言》（True Lies）電影立牌、快打旋風電玩機台、卡蘿用來和夥伴通信的Game Boy遊戲機，以及在《復仇者聯盟3：無限之戰》片尾福瑞用來召喚驚奇隊長的發信機，其實就是用當年的BB Call改造而成，堪稱90年代的流行縮影。

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更不可不提那些發行於1993至1995年間的歌曲在電影中的地位，無論是驚呆的保全在車裡播放Salt-N-Pepa的〈Whatta Man〉、卡蘿騎著重機搜尋線索時響起的另類名團Garbage經典〈Only Happy When It Rains〉以及和好友瑪莉亞重逢時，背景播放的R&B女歌手Des'ree傳唱名作〈You Gotta Be〉，皆屬當年必聽金曲，即使只出現短短幾秒，仍相當抓耳。

同時，卡蘿降落地球在電話亭通訊時，後方的牆壁也有玄機。90年代另類搖滾正當紅，當年的鐵粉要是看到牆上貼了The Smashing Pumpkins的《Mellon Collie And The Infinite Sadness》以及PJ Harvey的《Rid of Me》兩大名盤封面海報，應該也會忍不住流下時代的眼淚。

險路勿近？TLC〈Waterfalls〉

卡蘿和福瑞一同驅車前往天馬計畫基地調查時，車上放的就是TLC的〈Waterfalls〉。這首1994年發行的超洗腦暢銷曲，當年曾締造了告示牌七週冠軍紀錄，光在美國就賣出了120萬張。然而這首歌的主題其實是要告誡別被金錢毒品誘惑，走向自毀人生，勸世意味濃厚。

歌詞中「Don't go chasing waterfalls」原本的隱喻就是勸告「遠離危險」，但在電影中，其實也暗示了卡蘿和尼克將要揭開的一個個驚人真相。

發掘真正的自己：Nirvana〈Come as You Are〉

得知自己身世真相並認清克里人權謀計劃的卡蘿，被囚禁至「至高智慧」虛擬實境時，由於記憶已經恢復，於是場景便多了一台唱盤，播放著於90年代興起的油漬搖滾（Grunge）代表樂團超脫（Nirvana）的〈Come as You Are〉，反映了卡蘿的潛意識狀態。

在1994年自殺身亡的超脫主唱寇特柯班（Kurt Cobain）曾在受訪時表示，〈Come as You Are〉歌詞充滿相互矛盾的語句，是要描寫人們「被他人期待應有的」模樣，和自己「真正的」模樣往往不同。用在這段劇情中，無非就是展現出真實面對自己的卡蘿，才有辦法打破克里人設下的規範桎梏，正式蛻變成能力無極限的驚奇隊長。

女孩豈止是女孩：No Doubt〈Just a Girl〉

〈Just a Girl〉是不要懷疑樂團（No Doubt）主唱關史蒂芬妮（Gwen Stefani）有感於女性在父權社會中的地位所寫出的精彩創作，諷刺著女孩總被看作美麗小巧、需要他人的監控保護，同時卻又不被賦予任何自主權力。

這正反映了卡蘿成長過程中不斷遭遇失敗、被男性看低的困境。當他能力覺醒、從至高智慧逃脫，可說就是那種對女性的刻板印象凝視被破除的時候。隨後驚奇隊長痛揍看不起他的對手們，配上〈Just a Girl〉確實再適合也不過，也應證了他對裘德洛（Jude Law）飾演的楊羅格（Yon-Rogg）的帥氣發言：「我不需要獲得你的證明。」

惡女殺出男性重圍：Hole〈Celebrity Skin〉

而在電影結束播放的片尾曲，也充分傳遞了類似訊息。在過去多由男性稱霸搖滾樂壇的年代，空洞樂團（Hole）由個性惡女寇特妮樂芙（Courtney Love）領軍，高唱基進女性主義，不讓男性專美於前。

寇特妮同時也是超脫樂團主唱寇特柯班的遺孀，當年寇特逝世時，寇特妮屢遭樂迷抨擊，認為他害死了寇特，或是他藉由寇特拉抬自己樂團的身價。然而，寇特妮毫不在意，直接以一首首兇猛的創作回擊。

卡蘿身上穿的那件T恤


至於卡蘿從重機騎士獲得靈感所換上的一身搖滾裝扮中，那件白T恤上的「NIN」字樣格外醒目。這正是搖滾鐵粉可以一秒認出的天團九吋釘（Nine Inch Nails）標準縮寫logo，卡蘿的音樂喜好再一次反映出自身的強悍性格。有趣的是，樂團也趁著電影上映時聯名合作，推出了兩方logo合體的限定款式。此外，歌迷和影迷也可買到布莉拉森在劇中穿的基本款，無疑是超完美行銷。

圖片來源｜迪士尼影業

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