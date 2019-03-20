隋棠徒手幫Max挖鼻…拉出「濕滑大鼻屎」直接黏手上　網嘆：媽媽真的偉大

記者李湘文／綜合報導

藝人隋棠婚後接連生下3個孩子Max、Lucy、Olie，雖然要兼顧演藝工作，但還是花許多時間陪伴小孩，且樂在其中。老公Tony陪在她身邊，也時常在社群網站分享夫妻育兒點滴，20日曬出隋棠替Max挖鼻屎的影片，令許多粉絲都有感大呼「媽媽真偉大」。

▲隋棠與長子Max。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

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影片中，隋棠穿著美美的白色長裙，卻完全不怕髒的蹲在地上，專心用手指幫Max清理鼻子。她為了幫兒子挖出鼻屎，手指都沾上黏稠的鼻涕，但還是仔細確認有沒有掏乾淨，最後終於把大顆鼻屎挖出來，也不急著擦，而是笑得一臉得意，開心秀出手指讓Tony拍照。

▲隋棠幫Max挖鼻，把手弄髒了也不在意。（圖／翻攝自Tony Instagram）

看到這支影片，不少網友都笑了出來，大呼媽媽真的很偉大，也認同「這是每個媽媽都會做的」、「有小孩後鼻屎跟真屎都是浮雲」、「我也常當我兒子的衛生紙」。此外，也有人稱讚隋棠，即使是蹲在地上幫小孩挖鼻屎的畫面，依然顯得很溫馨、很美。

▲▼隋棠幫Max挖完鼻屎，還開心秀出來。（圖／翻攝自Tony Instagram）

事實上，隋棠前一天也在Instagram分享育兒心情，透露自己從Max手上收到一顆葡萄「媽媽，這個給妳吃」，正窩心地放進嘴裡時，竟聽到小孩回頭對爸爸說「好了我丟掉了」，瞬間哭笑不得，只能自嘲：「兒砸～我說會永遠當你的垃圾桶不是這個意思誒！」作為媽媽的無奈心聲讓許多人發笑，也引起共鳴。