ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

隋棠徒手幫Max挖鼻…拉出「濕滑大鼻屎」直接黏手上　網嘆：媽媽真的偉大

記者李湘文／綜合報導

藝人隋棠婚後接連生下3個孩子Max、Lucy、Olie，雖然要兼顧演藝工作，但還是花許多時間陪伴小孩，且樂在其中。老公Tony陪在她身邊，也時常在社群網站分享夫妻育兒點滴，20日曬出隋棠替Max挖鼻屎的影片，令許多粉絲都有感大呼「媽媽真偉大」。

▲隋棠幫Max挖鼻屎。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠與長子Max。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

請繼續往下閱讀...

影片中，隋棠穿著美美的白色長裙，卻完全不怕髒的蹲在地上，專心用手指幫Max清理鼻子。她為了幫兒子挖出鼻屎，手指都沾上黏稠的鼻涕，但還是仔細確認有沒有掏乾淨，最後終於把大顆鼻屎挖出來，也不急著擦，而是笑得一臉得意，開心秀出手指讓Tony拍照。

▲隋棠幫Max挖鼻屎。（圖／翻攝自Tony Instagram）

▲隋棠幫Max挖鼻，把手弄髒了也不在意。（圖／翻攝自Tony Instagram）

看到這支影片，不少網友都笑了出來，大呼媽媽真的很偉大，也認同「這是每個媽媽都會做的」、「有小孩後鼻屎跟真屎都是浮雲」、「我也常當我兒子的衛生紙」。此外，也有人稱讚隋棠，即使是蹲在地上幫小孩挖鼻屎的畫面，依然顯得很溫馨、很美。

▲隋棠幫Max挖鼻屎。（圖／翻攝自Tony Instagram）

▲▼隋棠幫Max挖完鼻屎，還開心秀出來。（圖／翻攝自Tony Instagram）

▲隋棠幫Max挖鼻屎。（圖／翻攝自Tony Instagram）

事實上，隋棠前一天也在Instagram分享育兒心情，透露自己從Max手上收到一顆葡萄「媽媽，這個給妳吃」，正窩心地放進嘴裡時，竟聽到小孩回頭對爸爸說「好了我丟掉了」，瞬間哭笑不得，只能自嘲：「兒砸～我說會永遠當你的垃圾桶不是這個意思誒！」作為媽媽的無奈心聲讓許多人發笑，也引起共鳴。

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦閱讀

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴了很舒服！
  2. 朱芯儀懷孕爆發恐慌症　衛斯理立刻「抱緊處理」：沒事
  3. TFBOYS王源海上錄綜藝　鏡頭一轉...站姐「搭船緊跟拍」網看傻：我不配追星
  4. 等了5個月…小賈斯汀婚禮又延期！　背後原因看出海莉有多暖
  5. 父親問「要不要上廁所」　楊鎮嚇破膽：被打的前奏
  6. 大陸正妹Anna認吸毒　Burning Sun離職員工：她一晚能賺200萬
  7. 隋棠徒手幫Max挖鼻…拉出「濕滑大鼻屎」直接黏手上　網嘆：媽媽真的偉大
  8. 蒼井空挺8月巨肚拍「孕婦寫真」　毛衣一脫開…黑Bra露出辣爆！
  9. 陳珮騏手術燒10CM子宮肌瘤！身旁的人竟是「前夫的她」
  10. 張家慧參加三鐵累到想哭　閨蜜小酌「喝真的」越演越嗨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366