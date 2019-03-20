膝關節／《老大人》預告片破300萬瀏覽是為何？

文／膝關節

選舉可以靠『空軍』操作網路聲量，民意有時能炒出來，聲量能決定關鍵時刻。近期只要套上韓國瑜，什麼都能紅。但畢竟選舉對選舉人來說，是零成本。只要花點時間帶印章就能完成。其他聲量，能否代表什麼呢？對於做電影行銷來說，聲量當然代表觀眾知不知道這部片，但可能代表良好轉換率嗎？

▲《老大人》劇照。（圖／威視提供，以下皆同）

近期新片《老大人》出現了國片罕見的網路聲量現象，因為光是一個預告片素材居然可以衝破3百萬瀏覽人次（臉書數據），3天就大破百萬瀏覽。Youtube的預告片流量比較『中等』，達到10萬次（另一個電影資料大站觸電網也有快5萬）。

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做一個比喻好了。2018年的賣座神片《比悲傷更悲傷的故事》全台大破2億4千多萬，但臉書上的第一隻預告片瀏覽人次，『也才』14萬人次。第二隻則有近90萬，兩隻加起來破百萬，這種等級的電影，瀏覽量如此，其實是正常的。

▲《比悲傷更悲傷的故事》預告片。（影片取自臉書／《比悲傷更悲傷的故事》，如遭刪除請見諒。）

其實就臉書瀏覽人次創造的網路聲量當然是漂亮的，youtube影片的瀏覽人次相對會低很多。但就破億國片，網路聲量單純就預告片來說，破百萬屬於合理範圍。但像《老大人》這種看似溫馨親情的文藝作品，要能票房大爆炸，本來就有一定難度。但為何這個預告片可以破3百萬以上呢？

原因就是觸動了妳我親情的孝心極限，到底該怎做？才是對長輩最好的計畫呢？當身為子女的我們，看到片中缺乏後代照顧的父親，面對父親生病時，兒子與女兒該怎盡孝，能夠在限時生活中與理想盡孝之間，達到一個完美平衡點。加上這類作品，在電影圈來說，相對算少。大家看到一部討論如何照顧生病長輩的電影，約莫都有體驗值能討論，加上照顧受傷生病長輩這種心事，平常也很難找到同溫層釋放壓力，這部作品出現，恰好補齊了這個討論機會。

父母照顧小孩是義務，但小孩照顧父母，是責任。有些父母不願意後代花太多力氣，有些長輩就是不想麻煩後代，怕自己成為別人的負擔。我們習以為常的倫理道德，都是努力犧牲自己，成全他人。有些父母默默吃了一輩子的苦，也不敢奢望得到幾刻清閒，非得為子女孫兒忙碌到最後一刻才願意停止。天下父母心，有誰能說出父母親的偉大心聲，看完《老大人》的預告，你只是明白1/100，看完本片，做子女的我們，可能才明白父母親對我們1/100的善意關心。

有些刻意冷漠耍任性，只不過是長輩不願麻煩後輩，希望獨活，也不要給子女添麻煩。當代工商社會，現實主義會逼迫子女成為殘酷的功利者，艱苦些的子女必須接受無情命運使喚。《老大人》這個主題出現，剛好提供給大家探照兩端的看法，相互理解，溫馨的親情電影並不多，因為不好拍，拍得少，要賺錢不會找這種題材，也許這電影日後能當成生命教育的一環，加上破3百萬的瀏覽量，至少本來對這故事沒興趣的人也會知道這部片，這宣傳效果已經超乎預期聲量，可見有多少人對於兩代間的照顧壓力需要一個出口。

●膝關節：

資深記者、影評人。曾任自由時報記者，採訪過各大國際影展。現任影城工作，在各媒體發表影評及樂評，著有《這不是一部愛情電影》與《大人的戀愛》。