細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

▲《麵包超人》走紅31年，細菌人造型有重大發現。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《麵包超人》走紅31年，連反派「細菌人」都擁有超高人氣。不過最近有網友發現：「細菌人的牙齒不是牙齒！」背後真相衝擊大批粉絲！

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▲細菌人雖然是反派角色，人氣還是很旺。（圖／翻攝自推特）

細菌人為了打倒麵包超人，從細菌星乘紫色幽浮來到地球，看到好吃的東西就會搶來吃，還有一個寶貝妹妹小病毒。他的外型有黑色觸角圓臉小眼睛，加上紫色的鼻子和臉頰，還有一口又大又尖的白牙，不過有眼尖網友發現，細菌人吹奏樂器時，本來的白牙卻噘起嘴，放大特寫一看，嘴型只在中間，令觀眾恍然大悟「原來那不是牙齒！」

▲網友發現細菌人的牙齒不是牙齒。（圖／翻攝自推特）

白牙不是牙齒，那細菌人的嘴巴到底長什麼樣？有網友翻出截圖，過去細菌人扮女裝時，塗起櫻桃小嘴，正好就是吹喇叭的嘴型一模一樣，還有疑似蛀牙的特寫，被推測該部位就是「真正的嘴唇！」

▲細菌人扮女裝時塗櫻桃小嘴，唇形被推測只有這麼大。（圖／翻攝自推特）

▲細菌人摀起嘴時，只有中間有變化。（圖／翻攝自推特）

「細菌人的牙齒不是牙齒！」這個推測衝擊日網，網友輪番驚呼「原來細菌人的嘴巴長這樣」、「本日最好笑」、「好想說Oh my god！」不過網友也翻出小病毒幫細菌人拉開嘴巴的特寫、細菌人嬰兒時期的嘴巴特寫等對照，成為近日的熱搜話題。

▲小病毒曾拉開細菌人嘴巴。（圖／翻攝自推特）

▲細菌人嬰兒模樣變成小嘴巴。（圖／翻攝自推特）