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過年紅包給多少？「最新行情曝光」　4原則6禁忌一次看

記者潘慧中／綜合報導

農曆新年又到了！領完年終和尾牙抽中的獎金後，便迎來一年一度的重頭戲，也就是發壓歲錢。那麼，紅包行情具體是多少錢？抑或有何禁忌呢？以下將根據各大社群平台的資訊，整理出包紅包的四大原則、六項禁忌。

▲▼紅包,禮金,過年,壓歲錢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲發壓歲錢的時候到了！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

2025過年紅包行情

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過年紅包金額的多寡，基本上以自身收入狀況、與對象的親近關係做為首要考量，常見金額有200、600、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、8000、8800和1萬以上。

▲▼紅包。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲紅包行情。（圖／ETtoday星光雲製圖）

發紅包對象若是祖父母、外公外婆，可以包3600至6600元以上；若是父母及公婆，金額大約落在6000至1萬元以上；親戚長輩的話，通常是1200元起跳，2200、3600元以上也都可以；至於親友的小孩，則可以包200至600元以上。當然，一切都量力而為，心意最重要。

包紅包六大民俗禁忌

一、不要用舊鈔：
 「舊」有財氣已經減弱的意味，使用新鈔不但顯得更有誠意，也讓收到紅包者有新年新氣象、換然一新的感覺。

二、不要用舊的紅包袋：
 拿使用過的紅包袋包給別人，代表該紅包的好運早已被拿走了，使用全新且乾淨無摺痕的紅包袋，才有好運的象徵。

▲▼紅包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲最好用新的紅包袋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

三、金額禁單數和4：
 單數通常使用於喪禮，而逢年過節本來就要「好事成雙」，因此建議紅包數字和2、6、8有關，2代表「福祿雙喜」、6有「六六大順」的意思，8則是和諧音「發」相近，有「發財」的含義；反之，4因為諧音近似「死」不吉利，所以是紅包最忌諱的數字。

四、別把錢摺起來：
 將錢放入紅包前，如果先把錢對摺起來的話，有將財運對摺、財運受阻不通順的意味。

▲▼ 錢幣、金幣、鈔票。（圖／民眾提供）

▲鈔票放進紅包袋前最好不要摺。（圖／民眾提供）

五、紅包袋別封口：
 包紅包主要是希望對象能過得順心如意、財運亨通，因此謹記切勿用膠水封口「封住財氣」，讓收紅包者的財氣得以流通。

六、不要馬上花掉：
 收到紅包後，最好先放在枕頭下「壓歲」，馬上花掉可能會漏財，至少等到初五之後，再好好考慮未來該如何應用這筆錢。

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