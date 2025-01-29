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小孟老師／1月29日星座運勢　獅子座小投資大獲利

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：實現共贏理念

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感情：奢侈享樂的愛

財運：辛勤奔波得財

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：雙子

雙子座

工作：發展多元服務

感情：可以輕鬆面對

財運：獲得有利訊息

幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

天秤座

工作：專注質量安全

感情：可以解決問題

財運：財運有好收獲

幸運色：黃色

貴人：天蠍

小人：金牛

【土象星座】

摩羯座

工作：建立媒體關係

感情：追求新的開始

財運：定期評估財務

幸運色：淡藍色

貴人：天秤

小人：射手

金牛座

工作：遵守重視紀律

感情：處處溫馨相伴

財運：省錢投資賺錢

幸運色：金色

貴人：處女

小人：雙魚

處女座

工作：投資人才培訓

感情：流露的溫馨感

財運：可做短期投資

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：天蠍

【水象星座】

雙魚座

工作：創造自我價值

感情：兩人達成共識

財運：小額積累資產

幸運色：咖啡色

貴人：牡羊

小人：摩羯

天蠍座

工作：建立企業聲譽

感情：可以堅強面對

財運：財務出現轉機

幸運色：棕色

貴人：摩羯

小人：牡羊

巨蟹座

工作：提供友善價格

感情：走過難忘時光

財運：動腦開發財源

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：處女

【火象星座】

獅子座

工作：提供卓越體驗

感情：起身面對問題

財運：小投資大獲利

幸運色：白色

貴人：雙子

小人：天秤

射手座

工作：做好眼前工作

感情：好的循環開始

財運：精打細算理財

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

牡羊座

工作：積極推動環保

感情：彼此互相忠實

財運：還清債務問題

幸運色：銀色

貴人：射手

小人：獅子

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