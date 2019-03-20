創作網紅阿翰參演電影超緊張　自曝以為「他們」是真的

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▲網路紅人阿翰接受《星光好選喆》獨家專訪，表演拿手模仿歌舞秀。（攝影／吳杰澄、陳家豪）

主播簡立喆 、記者王筱筑／專訪報導

網路紅人阿翰也來《星光好選喆》作客了！阿翰以百變模仿功力受到網友矚目，他擅長在影片中扮演各種角色，從國中校慶妹妹、越南新娘阮月嬌、漫研社長凜月、法拉利姐等，每一位人物的動作、台詞、講話方式，都能抓到精髓模仿，深受粉絲的喜愛。拍過那麼多模仿短片的他，也被電影劇組青睞，從小螢幕躍昇大螢幕演出，他在接受ETtoday《星光好選喆》專訪時，大聊首次拍攝電影長片的過程，也分享初登大銀幕的心情，其實來到工程浩大的電影劇組演戲，讓他剛開始覺得超「可怕」。

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▲阿翰搞笑模仿功力十足，網路粉絲不少。（攝影／吳杰澄、陳家豪）

阿翰表示自己私下就是很會扭、很愛模仿各種人物的個性，並且仍然持續創作短片。談到他首度參與國片《大三元》演出，他剛開始笑稱不知劇組怎麼會看走眼選到自己，隨即又認真表示，第一次拍片經驗，讓他感覺超級可怕，他說：「因為我從一個手機小小方形的小螢幕，突然變一個那麼大的螢幕，攝影機也超大。說真的，比我想像的還要再浩大，還要再辛苦耶！所以我也更敬佩這些電影從業人員。」

阿翰也透露尤其在演戲的時候，只要導演開始喊倒數秒數時，就開始緊張，「每到那時候我的心臟就會很像在坐雲霄飛車，起伏超大。」，不過看到王彩樺和羅時豐等其他前輩，他們開拍前都像日常一般在打鬧，玩的很開心，反觀自己整個人很憋，才慢慢覺得原來演戲可以不用那麼緊張，就把它當成生活在對待，漸漸他也比較能自然放鬆的演戲。

▲▼阿翰近來頻頻受到劇組青睞，主演大三元和公視節目。（圖／上《大三元》、下《阮三个》劇照）

談到讓阿翰爆紅的重要角色越南新娘「阮月嬌」，他表示其實是跟自己生活周遭環境有關：「我每次去買早餐店的時候，豆漿店的阿姨全是越南來的，所以我常常聽到這些新住民她們在討論，到底是誰點豆漿、誰點燒餅油條啊，我的精神就來了 ，開始從聲音去發想，讓每個角色都有自己的聲線。」他表示阮月嬌與新創角色凜月，她們名字都有「月」字，是因為發想時就覺得阮月嬌這女生，肯定會比月亮還要嬌媚，比嫦娥還要漂亮，一想到就整個人被洗腦，完全忘不掉這名字。

發想出很多角色後，阿翰自爆其實他發想到最後，會有「恐怖」的想法，他說：「我會覺得這些角色真的存在，因為我把它創造出來時，好像就是真的存在的人，它跑到某個地方去生活了，所以我有時候這樣想完後，發現實際上沒有這樣的人，還會有點失落。」所以阿翰會不斷用想像力，讓角色再活起來，出現在螢幕前。

▼全球娛樂獨家報導，鎖定每個星期日晚上八點首播的《星光好選喆》。