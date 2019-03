差點解散靠選秀救回！NU'EST 5人打破7年魔咒下月正式合體

文/Ms.哭包

NU'EST於2012年以〈FACE〉出道,強烈的風格與洗腦的旋律,立刻吸引大眾目光!但後來因進軍海外時未能兼顧韓國市場,使得人氣漸漸下滑,2017年甚至瀕臨解散。當時成員中四名參與選秀節目《PRODUCE 101 第二季》,出色的表現讓大眾再次對NU'EST這個組合產生興趣,陸續發行的作品也都有不錯的成績,成為逆襲男偶像的代表!

今年迎來NU'EST出道七週年並以完整體再出發,跟著 KKBOX 一起回顧他們的出道歷程及經典作品吧!

Pledis娛樂首組男團





NU'EST為韓國Pledis娛樂於2012年3月15日推出的首組男子團體,由Aron、JR、白虎、旼炫及Ren五人組成,前身為Pledis boys,更被稱為男版After School,出道前通過參與許多前輩舞台,已受到粉絲們的關注。出道曲〈FACE〉以青少年角度看社會,並將其想法坦率地表達,同時歌詞與MV中聚焦在校園暴力與霸凌等社會問題上,是首發人深省的歌曲。此外,洗腦的旋律與中間的Dance Break讓人留下深刻印象,2018年12月24日前〈FACE〉MV在YouTube的觀看次數為韓國男團出道曲最高紀錄保持者。

積極向日本、中國發展

迷你二輯主打歌〈여보세요(HELLO)〉是NU'EST的代表作之一,歌曲描述目擊女友與其他男性約會,害怕分手而裝作若無其事的男子的故事,以木吉他與鋼琴伴奏搭配成員感性的唱腔,從一開頭的「Yeo Bo Se Yo~」就讓人迅速投入到歌曲氛圍中。而在出道一年多後NU'EST便積極向中國、日本發展,期間雖曾在韓國回歸並發行首張正規專輯《Re:BIRTH》,但在韓國的人氣已逐漸流失。此後,陸續發行過三週年特別單曲〈I'm Bad〉、〈Overcome〉、〈Love Paint (every afternoon)〉等歌曲,市場反應卻不佳,NU'EST瀕臨解散。

參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》

2017年2月24日,Pledis娛樂無預警宣布NU'EST暫停活動,除Aron因受傷需休養,JR、白虎、旼炫、Ren以本名參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》。消息一出,引發韓國網民一片謾罵聲:「出道多年的前輩,怎能和練習生爭取出道機會?」,但對出道5年的NU'EST來說想必也是艱難的決定,退回練習生身份參加節目,還說想成為和師弟SEVENTEEN一樣的團體...承受的壓力難以想像。節目初期的等級評價,四人表現不盡理想,但通過層層考驗,出色的表現讓大眾眼睛一亮!雖然最終JR、白虎、Ren三人未能擠進11名內,NU'EST卻累積不少人氣。

節目結束後,NU'EST過去發行的〈여보세요(HELLO)〉開始逆襲韓國各大音源排行榜,甚至衝到第一名!他們的粉絲人數爆增外,曾經發行過的專輯更造成搶購,緊急加印後仍銷售一空。為了感謝歌迷們的支持,NU'EST在7月14日公開新版〈여보세요(HELLO) 2017ver〉。

子團NU’EST W

旼炫於《PRODUCE 101 第二季》最終以第9名進入期間限定團體Wanna One,需暫停NU'EST活動至2018年12月31日。其他四位成員於同年7月組成四人子團NU'EST W,「W」象徵「Waiting」,意即等待旼炫歸隊。發行的首支單曲〈If You〉,空降韓國各大音源網站第一名,刷新NU'EST自身紀錄,之後發行的〈WHERE YOU AT〉更讓他們獲得出道首個音樂節目的冠軍!

完整體回歸

以NU'EST W活動期間發行過許多作品,成員們更積極參與綜藝節目及展開個人活動,2018年末的演唱會「DOUBLE YOU FINAL IN SEOUL」為子團活動畫下完美句點。今年年初,官方宣布NU’EST全員完成續約,將繼續攜手走下去。睽違兩年半多,回歸完整體的他們於15日、出道七週年當天發行新曲,意義非凡!4月12日~14日接連三天,NU'EST將於首爾奧林匹克體操競技場舉辦演唱會「2019 NU'EST CONCERT IN SEOUL」~

七年來,NU'EST雖歷經波折,但一切苦盡甘來,成為逆襲男團代表!相信有L.O.Λ.E們一路支持,未來也只走花路吧~

