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爆復合胡歌…薛佳凝直接消失！　3年後近況曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星胡歌單身多年，最讓他難忘的前任就是2004年因戲相戀的女星薛佳凝，不過近來女方逐漸淡出，鮮少出現在螢光幕前，先前甚至一度被傳出帶髮修行，但並未獲得證實。薛佳凝日前終於回歸，並接受媒體採訪，曝光了自己的近況，稱自己過去一直在四處遊玩「回歸慢生活」。

▲胡歌、薛佳凝。（圖／翻攝自微博／胡歌、薛佳凝）

▲胡歌、薛佳凝過去曾有過一段情。（圖／翻攝自微博／胡歌、薛佳凝）

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薛佳凝過去出演陸劇《粉紅女郎》「哈妹」一角被大家所認識，之後與胡歌的一段情，更是讓她瞬間成為話題人物，不過她在2016年卻突然從眾人眼前消失，直到2018年參加《我就是演員》，重新演譯電影《左右》中有一個患有白血病小女孩的母親，雖然當時並未順利晉級，但她該次回歸也掀起不少熱議。

▲胡歌、薛佳凝。（圖／翻攝自微博／胡歌、薛佳凝）

▲薛佳凝2018曾出現在《我就是演員》的舞台上。（圖／翻攝自微博／薛佳凝）

在參加《我就是演員》之前，薛佳凝已經有2年沒有出現在螢光幕前，她近日接受陸媒《新京報》專訪時透露，其實自己是主動選擇從眾人視線中離開，因為不願一直活在輿論中，於是決定推掉所有戲約，從螢光幕前消失，在那兩年裡，她去了西藏，融入當地生活：「你會發現，雖然一些地區的人生活沒有那麼富裕，但你在他們臉上看到的快樂是由衷的。」依照時間推算，在她選擇休息之際，當時胡歌也恰好憑著《琅琊榜》再創事業高峰，人氣暴漲，而薛佳凝的感情生活也隨著成為了大家關注的焦點，甚至頻頻被傳兩人已經復合。

▲胡歌、薛佳凝。（圖／翻攝自微博／胡歌、薛佳凝）

▲胡歌、薛佳凝。（圖／翻攝自微博／胡歌、薛佳凝）

▲薛佳凝在休息的該段時間裡去了西藏。（圖／翻攝自微博／薛佳凝）

自從與胡歌分手後，薛佳凝一直都未有新緋聞傳出，也從未看過身邊出現新對象，因此粉絲也非常擔心她的感情生活，對此她回應：「相由心生，我更喜歡現在的自己。無論是從演戲上、解讀上，還是從閱歷上來講，我的生活跟別人沒有關係。」如今薛佳凝也決定回到演藝圈，還接下了新戲《光榮時代》，目前正在拍攝中，看到她再次回歸，粉絲也開心不已。

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