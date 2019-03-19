林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

記者韓景樺／綜合報導

藝人林依晨出道多年，擁有《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》和《蘭陵王》等知名代表作，2019年與新一代古裝男神張彬彬搭檔演出的《小女花不棄》雖說已經播畢，但甜虐交織的劇情仍然圈粉無數。目前休息中的林依晨也在19日曬出一系列度假照片，其中一張只穿比基尼的背影照，讓網友們大呼「好難得」。

▲林依晨經常透過微博分享日常生活。（圖／翻攝自微博／林依晨）

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日前才宣告今年預計停工一年，專心準備「做人計畫」的林依晨，19日就在微博和IG同步曬出自己的度假照。從照片背景是大片的藍天碧海來看，應該是適合度假放鬆的海島國家，她也在微博寫下「Family, food, sea and vacation......」，並附上多張身穿平口洋裝正享用美食的開心照片，看起來非常愜意。

▲林依晨19日在微博曬出度假照，品嘗美食超愜意。（圖／翻攝自微博／林依晨）

超貼心的林依晨在IG則放上了另一批照片，除了悠閒的躺在吊床上看書、靠在欄杆邊觀賞海景和夕陽之外，也難得分享了自己的比基尼照。只見林依晨背對鏡頭，雙手一派輕鬆地交疊放在腦後，但白皙皮膚配上纖細的好身材，還是讓大票網友驚艷不已，更有人搞笑希望「難得性感」的她可以轉正面再拍一張。

▲林依晨19日在IG曬出度假照，罕見穿上比基尼身材超好。（圖／翻攝自IG／林依晨）

而除了展露小蠻腰讓網友大讚超美的比基尼照外，另一張只露出兩雙腳的照片更讓網友們好奇，紛紛猜測這趟放鬆之旅林依晨老公是不是也有隨行。

▲林依晨這張只露腳的照片，意外引發老公是否有同行的猜測。（圖／翻攝自微博／林依晨）