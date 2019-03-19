鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」　乖乖彎腰…下一秒笑炸！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽18日出席新劇《青春斗》記者會，許久未公開露面，立刻以「鄭爽出山」成為熱搜人物。她因《微微一笑很傾城》人氣暴漲，卻被拍到當街吸菸，清新形象受到影響，隨後關閉微博，選擇專心做自己，依舊維持高人氣。

▲鄭爽宣傳新劇《青春斗》，捨棄盛裝打扮，以淡妝休閒服現身記者會。（圖／CFP）

鄭爽和媽媽一起現身，黑色短髮已經長到過肩，牛仔外套搭配T恤、緊身褲，纖細長腿成為焦點，沒有華麗造型。她難得因為記者會公開露面，更接下一連串專訪，記者會上和4位主要女演員同台，被主持人要求配合主題做表情，為此還伸舌頭、大翻白眼，被笑讚「甩掉偶像包袱」、「可愛爆了！」

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▲鄭爽配合主持人指令扮鬼臉，大翻白眼不顧偶像包袱。（圖／CFP）

面對眾多攝影拍攝，鄭爽全程親切配合，聽到現場有人大喊「前面的蹲一下」，馬上就彎腰要蹲，被身旁女星阻止。原來對方要求的是攝影師蹲下，她意會到後忍不住聳肩笑出來，全場也跟著笑開，相較於其他女星盛裝出席，她則是依舊素淨淡妝、休閒風，被吐槽「就不能好好打扮一下嗎？」不過粉絲力挺「喜歡她簡簡單單的樣子」、「這就是小爽啊，你又不是第一天認識她。」

▲▼鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」，乖乖彎腰才發現不是叫她，瞬間笑出來。（圖／翻攝自微博／星聞揭秘）