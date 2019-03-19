ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」　乖乖彎腰…下一秒笑炸！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽18日出席新劇《青春斗》記者會，許久未公開露面，立刻以「鄭爽出山」成為熱搜人物。她因《微微一笑很傾城》人氣暴漲，卻被拍到當街吸菸，清新形象受到影響，隨後關閉微博，選擇專心做自己，依舊維持高人氣。

▲▼鄭爽宣傳新劇《青春斗》。（圖／CFP）

▲鄭爽宣傳新劇《青春斗》，捨棄盛裝打扮，以淡妝休閒服現身記者會。（圖／CFP）

鄭爽和媽媽一起現身，黑色短髮已經長到過肩，牛仔外套搭配T恤、緊身褲，纖細長腿成為焦點，沒有華麗造型。她難得因為記者會公開露面，更接下一連串專訪，記者會上和4位主要女演員同台，被主持人要求配合主題做表情，為此還伸舌頭、大翻白眼，被笑讚「甩掉偶像包袱」、「可愛爆了！」

請繼續往下閱讀...

▲▼鄭爽宣傳新劇《青春斗》。（圖／CFP）

▲鄭爽配合主持人指令扮鬼臉，大翻白眼不顧偶像包袱。（圖／CFP）

面對眾多攝影拍攝，鄭爽全程親切配合，聽到現場有人大喊「前面的蹲一下」，馬上就彎腰要蹲，被身旁女星阻止。原來對方要求的是攝影師蹲下，她意會到後忍不住聳肩笑出來，全場也跟著笑開，相較於其他女星盛裝出席，她則是依舊素淨淡妝、休閒風，被吐槽「就不能好好打扮一下嗎？」不過粉絲力挺「喜歡她簡簡單單的樣子」、「這就是小爽啊，你又不是第一天認識她。」

▲▼鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」，乖乖彎腰才發現不是叫她，瞬間笑出來。（圖／翻攝自微博／星聞揭秘）

▲▼鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」，乖乖彎腰才發現不是叫她，瞬間笑出來。（圖／翻攝自微博／星聞揭秘）

▲▼鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」，乖乖彎腰才發現不是叫她，瞬間笑出來。（圖／翻攝自微博／星聞揭秘）

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

推薦閱讀

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭爽, 青春斗

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」　乖乖彎腰…下一秒笑炸！
  2. 網爆他「跟王菲分手」愛上楊冪！　謝霆鋒被追問…罕見開口全回答
  3. 林志穎曝「爸比視角」！　9歲Kimi「11字長腿」直逼名模媽咪
  4. 陳文茜術後墨鏡照曝光！　醫院唱聲樂「支氣管擴張劑」當煙斗
  5. 《我們》古老傳說「分身靈」嚇人　邪惡雙胞胎角色始祖
  6. 小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人
  7. 頑童MJ116為籃球電影《下半場》獻唱　HBL冠軍賽中場秀嗨炸
  8. 影／劉德華、古天樂《掃毒2》首支預告　汽車開進中環站「追撞地鐵」帥炸
  9. 泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！
  10. 《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366