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陳文茜罹肺腺癌　才確定開刀時間「已排好工作行程」

記者許逸群／台北報導

主持人陳文茜日前在錄節目《茜問》的空檔時提到，「我就是得了肺腺癌，我現在即將去開刀」，引起眾人驚訝，但她仍展現出樂觀面對的態度。根據曾多次合作的友人透露，陳文茜向來對自己要求甚高，對工作更是重視，曾見過她·抱著微恙的身體上工，即便旁人怎麼勸說，她總是說著「沒事」，敬業的態度讓人心疼。

▲陳文茜公開徵《世界周報》接班人。（圖／中天）

▲陳文茜自曝罹肺腺癌。（圖／中天）

陳文茜日前錄Yahoo TV《茜問》突然提到罹患肺腺癌一事，頓時讓現場氣氛凝結，但她卻保持微笑說著，「你覺得我現在看起來像肺腺癌的人嗎？」她分享著說道，「我醫生有多棒你知道嗎？他跟我說，我知道妳很愛吃甜點，所以我就會從你的肺切出一塊蛋糕。」不只醫生安撫了她，她也安撫周邊親友，「這就是一塊蛋糕，拿出一塊蛋糕（a piece of cake，一件小事）。」該集節目將於本周三播出。

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陳文茜於2月底驗出肺部腫瘤，日前也向《文茜的世界周報》請了2周假，準備於3月20日赴台大醫院開刀，這也是她主持13年來首次請假。她的友人透露，陳文茜對工作的要求相當高，不僅幾乎沒有請假記錄，即便生病也會堅持上工，友人不捨地說：「她對別人太好，卻對自己太差。」據悉，陳文茜開刀後，將於4月2日進棚錄製《茜問》，《世界周報》也會同樣回歸。

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