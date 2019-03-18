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宋茜新劇「12歲差姐弟戀」男主角是他！　電梯壁咚飄日劇味…編劇說話了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星宋茜從從韓團f(x)出道，回家鄉發展繼續活躍綜藝、戲劇圈。她主演新戲《資深少女的初戀》，和宋威龍大談12歲差的姐弟戀，18日劇組公開預告，被男主角「壁咚告白」的一幕，讓粉絲眼睛一亮！

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜主演新劇《資深少女的初戀》，男主角是宋威龍。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

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宋茜扮演設計公司的上班族「賀繁星」，32歲從未交過男朋友，沒想到被宋威龍飾演的20歲實習生猛烈追求，又遇到王耀慶飾演的霸道總裁，桃花運大開。預告中男女主角陷入熱戀，花店之吻、電影院之吻，手貼手作陶藝，堪稱甜度破表。

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜和宋威龍相差12歲，戲裡大談姐弟戀。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜、宋威龍光預告就親3次以上。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜和宋威龍姐弟戀面對種種考驗。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲王耀慶扮演型男總裁，和宋威龍是情敵。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

不過預告一段宋威龍攔下電梯的壁咚告白，被聯想到綾瀨遙、福士蒼汰、玉木宏主演的日劇《今天不上班》，引發網友質疑。根據該劇2018年曝光的備案公示表，劇情大綱強調女主角面對感情的選擇，以及工作上的難關，最後事業和愛情逐漸明朗，編劇之一水阡墨也發文：「《資深少女的初戀》，我本人耗時一年半寫的的原創劇本，非改編任何書籍或國外劇，謝謝。」作品強調原創劇情，也獲得網友支持。

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋威龍攔電梯告白宋茜，被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自日網）

▲《今天不上班》福士蒼汰因壁咚告白爆紅。（圖／翻攝自日網）

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋威龍戲裡追求宋茜，被形容「火力全開」。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲宋茜新劇《資深少女的初戀》被聯想到日劇《今天不上班》。（圖／翻攝自微博／資深少女的初戀）

▲《資深少女的初戀》編劇澄清劇本原創。（圖／翻攝自微博／水阡墨呼叫鋼鐵俠）

►《資深少女的初戀》預告。（影片連結請按此）

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資深少女的初戀, 今天不上班

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