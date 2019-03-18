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科幻片《沙丘魔堡》岳大夫「鎖定台灣男神」　合體水行俠、薩諾斯

記者洪文／綜合報導

導演大衛林區科幻電影《沙丘魔堡》（Dune）相隔35年重新翻拍，傳奇影業正在找台灣男神張震演出「岳大夫」一角，將與「甜茶」堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）、「薩諾斯」喬許布洛林（Josh Brolin）、「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）同框演出。

▲2018第55屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓張震。（圖／攝影中心攝）

▲張震曾演出《臥虎藏龍》、《刺客聶隱娘》享譽國際，近年又擔任坎城影展評審團成員。（圖／本報資料照）

根據《好萊塢報導》消息，張震有望參與重啟版《沙丘魔堡》，飾演片中的「岳大夫」（Dr. Yueh）一角，在小說中是亞崔迪受過皇室訓練的家醫，也是男主角保羅的精神導師。

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《沙丘魔堡》改編自美國科幻小說，導演大衛林區曾在1984年翻拍，影響許多科幻電影，此為相隔35年全新重啟電影，由《銀翼殺手2049》導演丹尼斯維勒納夫（Denis Viileneuve）執導，故事以《以你的名字呼喚我》男主角「甜茶」堤摩西柴勒梅德為中心，描述保羅家族掌控擁有珍貴資源的阿拉基斯星球（Arrakis），因此遭到覬覦資源的貴族背叛，他將帶領反叛軍準備奪回星球。

▲▼《沙丘魔堡》相隔35年重啟 。（圖／翻攝自網路）

▲《沙丘魔堡》相隔35年重啟，「水行俠」傑森摩莫亞也會演出。（圖／翻攝自網路）

其他卡司包括「薩諾斯」喬許布洛林、「水行俠」傑森摩莫亞分別演出戰士葛尼哈萊克以及劍客鄧肯艾德荷，還有《星際異攻隊》成員「毀滅者德克斯」巴帝斯塔、《蜘蛛人：返校日》辛蒂亞（Zendaya）、《蟻人》配角「駭客」大衛達斯馬齊恩（David Dastmalchian）、《不可能的任務》系列「伊爾莎」蕾貝卡弗格森、威尼斯影后夏綠蒂蘭普琳等人。

《沙丘魔堡》將於2020年11月20日美國上映，華納兄弟發行。

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