王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的不穩也沒辦法」

記者許逸群／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。《超級女聲》出道的劉力揚來到節目中，雖然知名度與實力兼具，但身為隊長的王嘉爾維持公平，依現場表現決定去留，「就算這世界最能唱的歌手來到這裡，只要現場表現的不穩，這也是沒辦法的。」

▲王嘉爾對每位選手都一視同仁。（圖／ETtoday）

劉力揚創作與演唱的能力都有一定水準，不過在一次的勝負對決中，另一名選手的創作突出，讓王嘉爾瞬間被打動。王嘉爾最終選擇忍痛淘汰劉力揚，並表示無論參賽者多有名，「我不會因為他在音樂界裡面什麼樣的地位，或以前有多少的成就，不會令這些元素來影響我對他當時的表演做判斷，我覺得這是對努力做音樂的人一個尊重。」

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▲▼劉力揚分享音樂路上的心路歷程。（圖／ETtoday）

喪失機會的劉力揚感性地表示，自己其實不如大家所想像，在創作路上並無要好的平台，每個機會都是靠自己努力爭取，現在甚至連經紀公司都沒有。她數度哽咽，「我一直在一個人做音樂，我2017年自費做了一張專輯，我的歌在網上也沒人聽。其實我是一個非常堅強的人，我這麼多年一直很堅強地去掩飾自己內心的孤獨。」

劉力揚表示，會來《原創》是因希望可以跟所有抱有夢想的音樂人一樣，「我希望可以跟你們一樣，有同樣的一個氛圍跟環境，重新找回那個初心。」最後，她不忘感謝給予指教的隊長，「我很感謝嘉爾，他給了我一個提醒，或許我就是沒有準備好而來的。希望大家在接下來可以抓住每個好的機會。」