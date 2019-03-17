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《香蜜2》鄧倫、楊紫不繼續演了！　女主角被爆換「她」當

記者李湘文／綜合報導

大陸古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》在2018年播出，由鄧倫、楊紫上演感人虐戀，令許多觀眾至今難以忘懷，也使得續集消息更引人注目。製作人劉寧曾透露會拍《香蜜2》，但沒辦法繼續用原班人馬，而最近網路上傳出消息，續集的主角可能會找林允演出。

▲《香蜜沉沉燼如霜》女主角被爆換林允。（圖／翻攝自微博／電視劇香蜜沉沉燼如霜）

▲▼《香蜜沉沉燼如霜》鄧倫、楊紫的愛情令許多觀眾沉迷。（圖／翻攝自微博／電視劇香蜜沉沉燼如霜）

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▲《香蜜沉沉燼如霜》女主角被爆換林允。（圖／翻攝自微博／電視劇香蜜沉沉燼如霜）

劉寧在《香蜜沉沉燼如霜》完結後，曾談到續集的拍攝計畫，透露第2部會以鄧倫、楊紫的小孩為主角，講述下一代的故事，因此2人不可能再擔綱主演。劉寧指出：「其實沒辦法用原班人馬的，但香蜜女孩們肯定希望還是原班人馬好，所以等到籌備的時候我們會在網上徵集一下大家的意見。」

▲《香蜜沉沉燼如霜》女主角被爆換林允。（圖／翻攝自微博）

▲《香蜜沉沉燼如霜2》女主角被爆換林允。（圖／翻攝自微博）

雖然劇組還沒宣布消息，但最近陸網已傳出爆料，《香蜜2》正在邀約林允演出女主角，預計2020年要播出此劇。林允曾在《鬥破蒼穹》中穿過古裝，最近因電影《一吻定情》提升知名度，風頭正盛，但因為《香蜜》觀眾死忠度高，是否能被接納演出續集，目前仍是正負評都有。

▲《香蜜沉沉燼如霜》女主角被爆換林允。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

▲網爆林允有望演出《香蜜沉沉燼如霜》續集。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

▲《香蜜沉沉燼如霜》女主角被爆換林允。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

▲林允曾在《鬥破蒼穹》中穿古裝演出。（圖／翻攝自微博／電視劇鬥破蒼穹）

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