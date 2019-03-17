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陳小春拼二胎想要兒子！　背後原因「老婆應采兒」閃爆

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星陳小春2017年參加《爸爸去哪兒》第5季，和兒子Japser的互動萌翻中港台觀眾。他在節目中對兒子嚴厲，但是碰上劉畊宏的女兒小泡芙，火爆形象瞬間變成溫柔暖男，從此和老婆應采兒被粉絲催生女兒，不過近日在專訪中談起懷二胎，則透露想生兒子了！

▲應采兒全家拜年，正面照曬肚。（圖／翻攝自IG） 

▲應采兒日前被瘋傳懷孕，陳小春受訪起談起想拼二胎。（圖／翻攝自IG）

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據《香港文匯報》報導，陳小春對生二胎很期待，雖然有大兒子Jasper，但是第二胎並不渴望有一個女兒，理由是「兩兄弟可以保護媽媽，而且兒子也可以是『小情人』。」他演藝工作忙碌，因為《爸爸去哪兒》和兒子從早到晚相處，一個嚴厲一個軟萌，而且關係越來越親密，現在還每天晚上有愛的親親，並說：「男子漢不能親嘴，親臉就可以了。」

▲劉畊宏帶小泡芙去陳小春演唱會。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲陳小春很疼愛劉畊宏女兒小泡芙，演唱會再見面流露溫柔舉動。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

應采兒和陳小春結婚9年，兒子Jasper現年5歲，結束《爸爸去哪兒》錄影後，回歸日常生活上國際學校。她日前被目擊小腹微凸，一度傳出懷二胎消息，不過在上節目時明確否認：「有的話我們就會說，但沒有啊！」對於懷二胎，則希望可以生女兒，夫妻倆何時再傳好消息，仍是粉絲最關心的焦點。

▲應采兒回應第二胎。（圖／翻攝自芒果TV）

▲應采兒否認懷第二胎。（圖／翻攝自芒果TV）

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陳小春, 應采兒, Jasper

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