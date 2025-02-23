遭傳「要告別舞台」引粉絲恐慌擔憂　吳青峰正面回應了！

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠睽違9年以「蘇打綠」之名，重返台北小巨蛋開唱，昨天吳青峰在台上開玩笑對第一次來看演唱會的歌迷說，可能是最後一次巡迴，意外引發不少歌迷擔憂，對此，吳青峰今天特別澄清：「好像很多人以為我要告別舞台，並沒有！」

▲蘇打綠今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／緒風提供）

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吳青峰解釋：「昨天我講得好像蘇打綠要退休，是因為阿龔在彈琴的時候我發表一些關於離別的言論，其實我常會經歷大大小小的離別，像是我的職涯要跟一些人離別，但那個叫做把壞的弄掉，那個東西叫做割腫瘤成功，手術成功！」因此才說是自己職涯有些地方要離別，立刻讓現場爆出陣陣歡呼聲。

他也坦言，以後演出可能盡量不採取巡迴模式，「真的太折磨中年樂團了，有機會還是會盡量的...就，差不多這樣，請大家不要亂擔心。」吳青峰也感嘆，其實這幾年自己一直很害怕聲音狀況不好，每次演唱會都不敢邀請太多朋友來看，「都怕不好意思，怕對不起別人。」不過他如今更加珍惜當下：「但在有限的日子，我們能相聚就相聚，我還是會珍惜每次唱歌的機會。」笑說自己容易擔心歌迷，歌迷也很常擔心他，「時間不要花在擔心，要用快樂的方向看待對方，不要糾結彼此。」