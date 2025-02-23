為了蘇打綠「S.H.E在小巨蛋合體了」！　一唱〈十七〉全哭成一團

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠睽違9年以「蘇打綠」之名，重返台北小巨蛋開唱，今天進行到點歌橋段時，吳青峰突然說現場有個包廂星光非常閃耀，當鏡頭一轉過去，驚見S.H.E三人、王心凌、楊謹華等人都在同一個包廂中，連馨儀都說：「（S.H.E）在我們這裡合體了！」

▲▼S.H.E現身蘇打綠演唱會。（圖／翻攝IG／him_ella0618、緒風提供）

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S.H.E三人一站起身，現場觀眾嗨到爆出陣陣瘋狂尖叫聲，吳青峰笑著對她們和王心凌說：「別人請我是濫請嘉賓，但你們請我我都會去。」又對楊謹華說：「但請我演戲就無法。」讓楊謹華大笑比出OK手勢。

隨後S.H.E跳上跳下，瘋狂比出「17」的手勢，青峰笑說：「她們說點〈十七〉可以嗎？但〈十七〉我就得清唱喔！」最後青峰唱完〈我好想你〉、〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈I don't care〉、〈白日出沒的月球〉後，也真的獻唱了〈十七〉，Selina邊聽邊拭淚，田馥甄則摟著Ella的肩膀隨著音樂擺動，三人都哭成一團，現場歌迷也感動不已，最後蘇打綠6名團員也溫馨圍成一圈，青峰笑著對她們喊話：「考慮一下，什麼時候（我）再寫個20幾。」

此外他們今天的點歌橋段還唱了〈你心裡最後一個〉、〈御花園〉、〈沒有煙抽的日子〉、〈相信〉，但青峰唱〈我好想你〉時不慎大破音，讓他自己也在台上笑到快唱不下去，自虧：「媽呀，怎麼唱，今天就告別歌壇好了。」笑翻眾人。