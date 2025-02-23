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網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

記者田暐瑋／綜合報導

44萬粉絲的網紅「饅頭媽」近日因販售全新香奈兒旅行袋，只賣不到7000塊的價格，遭控並非正版，引發外界爭議。供貨商向《ETtoday》出示購買憑證證明是正品喊冤，饅頭媽22日發聲明直言「真的充滿了無奈與委屈」，並提供2大方案承諾會負責到底。

饅頭媽22日在IG發文，坦言一直都抱持著和粉絲分享的心情，這次事件爆發後很無奈也委屈，「我在販售時已經明確告知，這是VIP贈品，來源是廠商在保養、美妝櫃上購買香水後配貨的商品，並提醒大家如有疑慮可以不要購買，因為我也不想造成不必要的麻煩，這些資訊我從來沒有隱瞞過！」

▲饅頭媽發聲明。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

▲饅頭媽發聲明。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

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對於連日來的攻擊，饅頭媽表示已經透過法律途徑維護商譽，「面對這些毫無根據的指控，我除了無奈，更是心痛，因為我最在意的，從來都不是這些酸民的謾罵，而是你們一直支持我的粉絲。」更表示會提供2個方案安撫粉絲：「1. 如果希望退貨，我們將提供全額退款，且負擔來回運費，確保你的權益不受影響。2. 如果願意保留，我會額外贈送一份商品，以表達我的感謝與誠意。」

▲饅頭媽發聲明。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

▲饅頭媽發聲明。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

供貨商《AMB精品》日前獨家向《ETtoday》出示購買憑證，強調：「這張單據就是我們從香奈兒進貨回來它的寄送單，上面有它的提單號，日期，還有買了這個香水6瓶，配送了3個行李袋」，他進一步解釋自己的上游就是VIP等級較高，所以就是「我們就是要配一些香水，配一些香水跟彩妝類的產品，就能拿到這個包，現在市面上的確有很多不少淘寶貨有滿多假貨，但是我能保證的是，我的貨確確實實就是從香奈兒化妝品櫃買香水送出來的贈品行李袋」。

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