米津玄師、HYDE、初音都要來！2019日本歌手台灣開唱懶人包

文/KKBOX編輯室

2019年已經進入春意盎然的3月了!暖和的天氣就是要衝演唱會!以下幫大家整理至2019年5月為止,來台日本歌手演唱會行程,讓大家可以先安排好自己的「春天音樂行程」!

3月:鹽系男神向井太一、創作鬼才米津玄師的接連攻勢,荷包君撐得住嗎?

向井太一 Mukai Taichi "ASIA TOUR 2019"

鹽系男神、R&B歌手向井太一宣布今年要在台北舉辦專場演唱會,在前陣子更是確定出席高雄大港開唱音樂祭,此消息一出,立即讓許多歌迷又驚又喜,在去年他也與台灣R&B女歌手Julia吳卓源合作推出〈Rendezvous〉廣受好評,不知道能不能在演唱會上看到他們兩個合作演唱呢?令人期待!

請繼續往下閱讀...

演出時間:2019/3/22(五)20:00

演出地點:THE WALL 公館

延伸閱讀:專訪:向井太一翻玩音樂自由不設限,「飛」進台灣嘻哈圈

米津玄師 2019 巡演台北站 / 當脊椎化作蛋白石

全能型創作歌手米津玄師,其名氣愈來愈高,為日劇《法醫女王》所做的主題曲〈Lemon〉紅遍大街小巷,在2018年底也首次登上日本紅白歌唱大賽。此次要來台灣舉辦演唱會的消息一出,即獲得台灣廣大歌迷的熱烈討論,而門票也在開賣後10分鐘內全數售罄,不難看出來米津玄師的魅力果然難以抵擋。

演出時間:2019/3/30(六)19:00

演出地點:台大體育館1樓

延伸閱讀:【紅白歌合戰】為夢想而歌唱!2018紅白6大精彩瞬間

4月:HYDE領樂團來台,藤岡靛首次台北開唱!

HYDE WORLD TOUR 2019 ASIA

HYDE近年來經常以個人的形式發行專輯和舉辦巡演,不止曾為電玩遊戲《惡魔獵人》創作了主題曲,去年更與X-JAPAN團長YOSHIKI合作了超人氣動漫《進擊的巨人》的片頭曲。而這次巡演距離去年的《黑彌撒亞洲巡演》相隔不到一年,不同於黑彌撒靜謐優雅的不插電形式,2019年的巡演HYDE將帶領整支樂團來跟台灣的歌迷們見面,究竟會帶給觀眾什麼樣不同的體驗呢?一起期待吧!

演出時間:2019/4/4(四)20:00

演出地點:Legacy MAX

延伸閱讀:專訪:HYDE音樂活動集大成,「黑彌撒」首度降臨台灣

Dean Fujioka 1st Asia Tour 2019 “Born To Make History” 台灣站

藤岡靛Dean Fujioka曾在台灣也演出過多部戲劇,如《轉角*遇到愛》、《不良笑花》等,回到日本以後更是以《阿淺》與《請和廢柴的我談戀愛》再創高峰。演而優則歌的他,更是在音樂領域也展現了相當的野心,這一次他將以歌手的身分回台,於2019年舉辦首次台灣演唱會!

演出時間:2019/4/27(六)19:00

演出地點:CLAPPER STUDIO

延伸閱讀:【專訪】藤岡靛東京「單身赴任」 內心最柔軟的一塊是她

5月:初音未來睽違2年返台!

初音未來 MIKU EXPO 2019 Taiwan

初音未來是由「CRYPTON FUTURE MEDIA」公司所開發的偶像女性歌手軟體,也是該軟體的形象角色。網路上有許多創作者使用該軟體製作許多知名歌曲,初音未來因此聲名大噪,連當紅創作歌手米津玄師在主流出道以前,也是使用此軟體來製作歌曲。繼2016年的MIKU EXPO演唱會來台後,歌迷們引頸期盼的電子歌姬初音未來即將在今年5月重返台灣,也讓許多網友興奮表示:「老婆歡迎回家!」





演出時間:2019/5/11(六)14:00(午場)、19:00(晚場)

演出地點:五股工商展覽中心

2019年1~5月來台日歌手列表

1月13日 CHAI LIVE TOUR 2019 in Taipei w/The Fur.【專訪】

1月19日 爆轟樂團 20th Anniversary「ALL TIME BEST One Man Tour」~KYO-MEI祭~

1月19日 A9 Asia Tour 2019 in Taichung

1月20日 A9 Asia Tour 2019 in Taipei

1月21日 SAMURAI GIRLS FESTIVAL 2019 WINTER in TAIPEI (CROWN POP/桜エビ~ず/たけやま3.5/9nine/虹のコンキスタドール(メンバー:的場・中村・鶴見・清水・岡田)and more)

1月26日 週末女主角 桃色幸運草Z ASIA TOUR Vol.1 「MOMOIRO CLOVER Z」

1月25日-27 覺醒大暖祭(TheBirthday / 春ねむり / MOROHA / DJ hokkenmi / LOW IQ 01 / ゲシュタルト乙女 / Lucie,Too)

1月27日 乃木坂46台北演唱會 2019 【現場直擊】【演唱會歌單】

2月1日、2日Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸 【現場直擊】【演唱會歌單】

2月15日 SID 15th Anniversary ASIA TOUR “THE PLACE WHERE WE LOVE MOST 2019” in Taipei"【專訪】【演唱會歌單】

2月16日 Orange Range Live Tour 018-019 ~Eleven Piece~ 台灣公演

2月23日 細野晴臣 Concert Tour

2月24日 高田漣&goodluckheiwa

2月24日 Crossfaith EX_MACHINA World Tour 2019 ASIA - Live In Taipei

2月24日 LUCKY TAPES one man show in Taipei

3月2日 Perfume WORLD TOUR 4th「FUTURE POP」【現場直擊】

3月9日 KANA-BOON的GO!GO!5周年!第四季單獨演出巡迴「Let’s go 55 ONE-MAAN!!」

3月16日 MACO 交換日記+BEST LOVE MACO TOUR 2019 in asia

3月22日 向井太一 Mukai Taichi "ASIA TOUR 2019

3月23日 大港開唱(向井太一 / 女王蜂 / Mrs.GREEN APPLE / 打首獄門同好会)

3月23日「已經忘記你肚臍的形狀了」yonige 巡演台灣篇

3月30日 米津玄師 2019巡演台北站 / 當脊椎化作蛋白石

4月4日 HYDE WORLD TOUR 2019 ASIA

4月4日 UNISON SQUARE GARDEN Live in Taipei 2019

4月5日 TK from 凜冽時雨 katharsis Tour 2019 in Asia

4月6日、7日 LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours World LoveLive! ASIA TOUR 2019in Taipei

4月27日 Dean Fujioka 1st Asia Tour 2019 “Born To Make History” 台灣站

5月11日 初音未來 MIKU EXPO 2019 Taiwan

5月17日 LM.C「TOUR 2019 NEW SENSATION」台北公演