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C羅「IG滑到比基尼辣模」秒私訊　露骨調情：下次進球就吃妳屁股

記者蕭采薇／綜合報導

葡萄牙足球金童C羅納度（Cristiano Ronaldo）球場表現和私生活一樣精彩，名字總是和辣模一起登上娛樂版面的他，近來被委內瑞拉模特兒亞歷珊卓拉（Alexandra Mendez）曝光與其調情的簡訊。當中C羅納度露骨地表示，下次進球要吃亞歷珊卓拉的屁股。

▲▼葡萄牙足球金童C羅納度（Cristiano Ronaldo）球場表現和私生活一樣精彩。（圖／CFP）

▲C羅納度球場表現和私生活一樣精彩。（圖／CFP）

亞歷珊卓拉近來上電視爆料，三年前曾和C羅納度簡訊調情過一段時間。當時C羅納度在在Instagram看到她的比基尼辣照，便傳了私訊詢問亞歷珊卓拉的What’s app帳號，兩人便開始一來一往的調情起來。

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▲▼葡萄牙足球金童C羅納度（Cristiano Ronaldo）調情比基尼辣模亞歷珊卓拉（Alexandra Mendez）。（圖／翻攝自IG）

▲C羅納度被亞歷珊卓拉的比基尼辣照煞到。（圖／翻攝自亞歷珊卓拉IG）

亞歷珊卓拉在節目中曝光與C羅納度的調情簡訊，其中也包括C羅納度的自拍照。亞歷珊卓拉描述，C羅納度一開始問她的性感身材是不是真的，她回答肯定後，C羅納度再問：「那要怎麼確認呢？」所以兩人打了一個賭，要是C羅納度下次進球，就可以吃亞歷珊卓拉的屁股。

▲▼葡萄牙足球金童C羅納度（Cristiano Ronaldo）調情比基尼辣模亞歷珊卓拉（Alexandra Mendez）。（圖／翻攝自VIVO）

▲亞歷珊卓拉上節目秀出與C羅納度的調情私訊。（圖／翻攝自VIVO）

不過亞歷珊卓拉後來雖然真的見了C羅納度，但兩人什麼都沒有發生。而事情發生在三年前，當時C羅還沒有和自己的未婚妻喬治娜相遇相識，他們之後也沒有再聯絡，或許只是C羅納度當時空虛寂寞時的獵豔小插曲。

▲▼葡萄牙足球金童C羅納度（Cristiano Ronaldo）球場表現和私生活一樣精彩。（圖／CFP）

▲C羅納度球場表現和私生活一樣精彩。（圖／CFP）

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