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直擊／芮塔歐拉切了安德魯加菲爾德！　來台聽到「蜘蛛」笑了

記者蕭采薇／台北報導

英倫時尚天后芮塔歐拉（Rita Ora）第二次來台，16日開唱前先在飯店受訪。她先前被爆與「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）交往4個月就分手，男方則立刻被與34歲愛爾蘭女演員艾琳貝亞（Aisling Bea）去看音樂劇約會。她受訪時大談「女力」，對於「蜘蛛」的問題更露出笑容。

▲▼英倫時尚天后 芮塔歐拉Rita Ora 聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲芮塔歐拉二度來台。（圖／記者湯興漢攝）

芮塔歐拉下午從大阪飛抵台灣，雖然臉上略顯倦容，但仍態度親切。她說，對台灣的「湯麵」印象深刻，而她這幾年跨足時尚、主持等領域，也換了新的經紀公司，芮塔歐拉說：「我把音樂事業變成娛樂事業，但這不代表我不愛音樂了，我的最愛還是音樂。」

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▲▼英倫時尚天后 芮塔歐拉Rita Ora 聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲芮塔歐拉二度來台。（圖／記者湯興漢攝）

芮塔歐拉在歌曲《Only Want You》MV中，在台詞中質疑：「我才進去5分鐘就自己離開了，他們可以隨便寫自己想寫的東西嗎？這沒有違法嗎？」她也坦承是自己的心聲，但近期沒看太多新聞，「為什麼不看讓自己開心的事呢？」巧妙避開前男友安德魯加菲爾德結新歡，以及曾經合唱過的BIGBANG近來一系列新聞。

▲▼芮塔歐拉（Rita Ora）曾與BIGBANG合照。（圖／翻攝自IG）

▲芮塔歐拉曾與BIGBANG合照。（圖／翻攝自IG）

芮塔歐拉睽違6年推出新專輯《浴火鳳凰Phoenix》，她說：「從20出頭到28歲我學到很多，也得到很多力量。」因此選用有「灰燼中重生」寓意的鳳凰作為專輯名稱。被問到：「下次會選擇其他動物嗎？像是蜘蛛？」芮塔歐拉聽到「關鍵字」蜘蛛後笑了，但笑說：「我在意的不是動物，而是鳳凰背後的意義，誰知道，也許下次會選獅子。」

▲▼英倫時尚天后 芮塔歐拉Rita Ora 聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲芮塔歐拉二度來台。（圖／記者湯興漢攝）

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