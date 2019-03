芮塔歐拉脫了！性感露小蠻腰開唱　台灣重逢「才子歌手」爆驚喜

記者蕭采薇/台北報導

英倫時尚天后芮塔歐拉(Rita Ora)結束一連兩天的東京和大阪演唱會後,16日下午抵達台灣,並於Legacy Taipei獻出首次專場演唱會。緊湊的行程絲毫不影響天后現場表演功力,帶著完整編制的樂團外加兩名合音女郎狂野開唱,以厚實強力的聲線與性感舞姿大撩粉絲,亞洲最終場演出熱力不斷,嗨翻破千名觀眾。

▲芮塔歐拉首次在台北舉辦專場演唱會。(圖/LIVE NATION提供)

暌違3年再度訪台,芮塔歐拉表示他很享受能到世界各國演出與歌迷見面的機會,想念台灣的麵點,每次來台都不能盡興的到處走走看看,覺得很可惜。招牌金髮搭配黑色緊身皮衣,Rita Ora一出場隨即以超強氣場鎮壓全場,連續三首動感歌曲《FOR YOU》、《YOUR SONG》、《DOING IT》引爆LEGACY。

▲芮塔歐拉性感開唱。(圖/LIVE NATION提供)

芮塔歐拉不吝秀出身材曲線,在舞台上與合音女郎隨著音樂舞動,性感舞姿狂撩歌迷。為了感謝台灣歌迷長久的等待,她祭出多首暢銷金曲《LET YOU LOVE ME》、《I WILL NEVER LET YOU DOWN》、《ONLY WANT YOU》等,現場彷彿大型卡拉OK。唱到最新單曲《RIP》更是脫去上衣露出小蠻腰,展現蟄伏6年之後從女孩蛻變成女人的性感,引起全場歌迷瘋狂尖叫。

▲芮塔歐拉性感開唱。(圖/LIVE NATION提供)

芮塔歐拉曾在去年於香港Billboard Radio Live活動與台灣歌手J. Sheon合唱,J. Sheon特別在滿滿行程中,抽空到飯店和芮塔歐拉見面。這次J. Sheon親自以地主身份現身歡迎,讓芮塔歐拉又驚又喜。芮塔歐拉將於17日離台結束亞洲巡迴,雖然兩次來台都沒有時間好好看看台灣,但她承諾會再儘快回來,體驗台灣人與歌迷的熱情。

▲芮塔歐拉和J. Sheon在台灣重逢。(圖/索尼提供)

▲芮塔歐拉性感開唱。(圖/LIVE NATION提供)