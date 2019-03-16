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芮塔歐拉脫了！性感露小蠻腰開唱　台灣重逢「才子歌手」爆驚喜

記者蕭采薇／台北報導

英倫時尚天后芮塔歐拉（Rita Ora）結束一連兩天的東京和大阪演唱會後，16日下午抵達台灣，並於Legacy Taipei獻出首次專場演唱會。緊湊的行程絲毫不影響天后現場表演功力，帶著完整編制的樂團外加兩名合音女郎狂野開唱，以厚實強力的聲線與性感舞姿大撩粉絲，亞洲最終場演出熱力不斷，嗨翻破千名觀眾。

▲▼芮塔歐拉（Rita Ora）台北首次個人專場演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

▲芮塔歐拉首次在台北舉辦專場演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

暌違3年再度訪台，芮塔歐拉表示他很享受能到世界各國演出與歌迷見面的機會，想念台灣的麵點，每次來台都不能盡興的到處走走看看，覺得很可惜。招牌金髮搭配黑色緊身皮衣，Rita Ora一出場隨即以超強氣場鎮壓全場，連續三首動感歌曲《FOR YOU》、《YOUR SONG》、《DOING IT》引爆LEGACY。

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▲▼芮塔歐拉（Rita Ora）台北首次個人專場演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

▲芮塔歐拉性感開唱。（圖／LIVE NATION提供）

芮塔歐拉不吝秀出身材曲線，在舞台上與合音女郎隨著音樂舞動，性感舞姿狂撩歌迷。為了感謝台灣歌迷長久的等待，她祭出多首暢銷金曲《LET YOU LOVE ME》、《I WILL NEVER LET YOU DOWN》、《ONLY WANT YOU》等，現場彷彿大型卡拉OK。唱到最新單曲《RIP》更是脫去上衣露出小蠻腰，展現蟄伏6年之後從女孩蛻變成女人的性感，引起全場歌迷瘋狂尖叫。

▲▼芮塔歐拉（Rita Ora）台北首次個人專場演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

▲芮塔歐拉性感開唱。（圖／LIVE NATION提供）

芮塔歐拉曾在去年於香港Billboard Radio Live活動與台灣歌手J. Sheon合唱，J. Sheon特別在滿滿行程中，抽空到飯店和芮塔歐拉見面。這次J. Sheon親自以地主身份現身歡迎，讓芮塔歐拉又驚又喜。芮塔歐拉將於17日離台結束亞洲巡迴，雖然兩次來台都沒有時間好好看看台灣，但她承諾會再儘快回來，體驗台灣人與歌迷的熱情。

▲▼芮塔歐拉（Rita Ora）和J. Sheon在台灣重逢。（圖／索尼提供）

▲芮塔歐拉和J. Sheon在台灣重逢。（圖／索尼提供）

▲▼芮塔歐拉（Rita Ora）台北首次個人專場演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

▲芮塔歐拉性感開唱。（圖／LIVE NATION提供）

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