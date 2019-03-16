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記者：有話對受害女說？　崔鍾訓「跳針道歉」低頭進警局

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND隊長崔鍾訓長相斯文、帥氣，卻知人知面不知心，近來捲入老司機群組，涉嫌散播偷拍的性愛影片，引起粉絲憤怒，他在日前退團謝罪。而他15日遭爆料，其實也有參與偷拍，遭警方以「嫌疑人」傳喚，16日上午穿著正裝現身警局，他先在媒體面前鞠躬道歉，並表示「引起社會上的爭議很抱歉，我會誠實接受調查。」

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▲▼ 記者：有話對受害女說？　崔鍾訓「跳針道歉」低頭進警局。（圖／翻攝自 STARNEWS）

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▲▼崔鍾訓接受調查。（圖／翻攝自 STARNEWS）

▲▼ 記者：有話對受害女說？　崔鍾訓「跳針道歉」低頭進警局。（圖／翻攝自 STARNEWS）

崔鍾訓16日上午以「嫌疑人」身份接受調查，他穿著一身正裝抵達現場，雙眼頂著黑眼圈，透過鏡頭鞠躬道歉，「引起社會上的爭議很抱歉，我會誠實接受調查。」語畢，他便朝警局方向走去，記者提問「有話對受害者說嗎」、「為何要上傳偷拍片」，他皆跳針表示「抱歉」、「對不起」。

▲▼ 記者：有話對受害女說？　崔鍾訓「跳針道歉」低頭進警局。（圖／翻攝自 STARNEWS）

▲崔鍾訓面對提問跳針道歉。（圖／翻攝自 STARNEWS）

但當有記者敏感問到「你是不是拜託劉會長（行賄警方掩蓋酒駕）」，崔鍾訓立刻否認「沒有」，接下來便以「我不太清楚」、「對不起」帶過，進入警局接受調查。

造成紛爭的「勝利群組」、「鄭俊英群組」現全案接受調查中，劉會長過去曾表示「不認識什麼警察總警」，15日接受調查時卻改口「認識」，供出一名警察高層的人物A，警方目前已鎖定A某，並要求交出手機作為證據調查，警方也正在分析群組對話資料，調查結果還未公開。

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