《東宮》「先咬再親」名場面遭刪！　劇迷暴動…作者說話了

記者韓景樺／綜合報導

陸劇《東宮》改編自言情女王匪我思存的同名小說，自2月14日情人節開播以來，甜虐交織的揪心劇情讓人欲罷不能，更培養了一批忠實追劇的「東宮女孩」。而14日最新劇情播出後，卻被發現預告中曾出現的甜蜜場景遭到刪減，引發劇迷不滿，15日連原作者都忍不住在微博出聲呼籲「莫亂剪！」

▲陸劇《東宮》近來熱播中。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

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正在熱播中的《東宮》近來話題不斷，除了男主角陳星旭（飾 李承鄞）和女主角彭小苒（飾 小楓）的高顏值超吸睛，經常參考網友意見的導演和工作團隊，也被稱是近年來少見的「良心劇組」。

男女主角間的虐戀情深，被網友形容是「在玻璃渣裡找糖吃」，雖然偶而心痛難受，卻又忍不住被兩人的甜蜜互動閃瞎眼，特別是在看過預告後，發現劇組「神還原」了許多原著當中的情節，更讓廣大的「東宮女孩」死守直播。

▲《東宮》男女主角的互動總能成為網友討論焦點。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）



但14日最新幾集播畢後，劇迷竟發現，原本曾出現在預告和劇照中的幾幕超甜場景，都遭剪輯消失。例如原著裡小楓對李承鄞「先咬再親」的名場面，在14日播出的正片中，只剩下李承鄞臉上被咬的紅色牙印，卻沒播出他被小楓咬的過程。最期待的名場面莫名消失，加上劇情被剪輯後顯得前後不一的台詞，大批「東宮女孩」又氣又失望，直呼「看不下去」、「剪得斷斷續續，還不如看小說」，更要剪輯師「出來說話」。

「東宮刪減劇情」上熱搜後，15日下午原作者匪我思存也透過微博表達立場，她引用一則與盜賊有關的文言小故事，並在文末寫上「莫亂剪」三個字，疑似想藉此表達對《東宮》劇情被剪輯的不快，但該則微博引起網友熱議後，隨即遭到刪除，至於劇組則尚未對此事表達立場。

▲《東宮》原作者匪我思存在微博發文，隨後卻又刪除，引發網友熱議。（圖／翻攝自微博／新浪電視）