吹進嘴！AKB阿部泛淚吃3隻蟬蛹...下秒萌喊「XX的味道」笑翻

記者盧薇淩／台北報導

偶像女團AKB48 Team TP去年聖誕節發行首張單曲《勇往直前》，她們將於4月舉行演唱會，15日作客《明星鍵盤手》，6個團員玩起私密事蹟投票，還在透明管子內互吹吃纏蛹餅乾，最後接受懲罰登上健康步道，讓日籍成員阿部瑪利亞嚇到花容失色，最後還要在踩完健康步道後擺出性感pose，讓大批網友笑翻。

▲阿部瑪利亞吃蟬蛹餅乾。（圖／ETtoday）

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AKB48 Team TP成員互相投票，講出公認最奇怪、最愛哭的成員，這兩項都由姿瑩獲得最高票數，她被團員爆料，在IG一定要「整點po文」，就算只有超過幾分鐘，也要再等下個整點才能po文，特殊習慣讓主持人關關都說：「好怪喔！」而她被成員公認最愛哭，也被虧「所以只要不是整點發文就會直接哭嗎？」

▲AKB48 Team TP上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

AKB48 Team TP 6個可愛女生最大年紀僅23歲，她們拿著透明管子，在管內放入蟬蛹餅乾，兩隊派出成員對著管內吹氣，只要吃到蟬蛹就算輸。沒想到，阿部對決詩羽，詩羽一下把蟬蛹吹到阿部臉上，第二回合甚至吹進她嘴裡，讓阿部泛淚說：「是仙貝的味道..可是牠是蟲！」節目接著比賽計步器，最後阿部隊伍依然敗北，她們踩在健康步道上跳舞，阿部痛到動彈不得，最後蹲在牆邊，苦撐擺出性感pose宣傳演唱會，令人噴笑。

▲▼AKB48 Team TP踏上健康步道。（圖／ETtoday）