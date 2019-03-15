楚宣自願當代理孕母！　《大時代》為救李又汝膝蓋噴血

記者李欣容／台北報導

楚宣、李又汝日前為八點檔《大時代》到海邊拍攝，楚宣為阻止李又汝做傻事，兩人連滾帶爬摔到沙灘上，拍完後她們大喊，「全身好酸痛！」李又汝飾演的王天儀近來劇情沈重，讓她特別走心，最新劇情中，楚宣飾演的若蘭竟為了贖罪主動要當她的代理孕母。

▲▼楚宣、李又汝在海邊拉扯。（圖／民視提供）

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李又汝在劇中飾演為愛痴狂的王天儀，因子宮摘除後不能懷孕，但當初她用盡心機嫁給志開（韓宜邦 飾），把家裡氣氛搞得很糟。

▲李又汝（右）不小心弄傷楚宣。（圖／民視提供）

正當她對一切失望，準備收拾行李要離開李家時，若蘭（楚宣 飾）為了勸回，主動向她坦白自己有雙重人格，為了彌補過去「黑若蘭」對天儀造成的傷害，主動說要當她的代理孕母，劇情大躍進讓觀眾直敲碗，「好想看下一集！」

▲李又汝最近戲份吃重，讓她壓力很大。（圖／民視提供）

李又汝先前曾在Instagram寫下演天儀的心情，因為角色橫刀奪愛被網友罵翻，她替角色抱屈，「這條路是自己選的，無論如何都會堅持走下去。」

她也很感謝劇中演員給她力量，除了韓宜邦時常提醒她演戲眉角之外，王瞳、江祖平還曾在她要拍跳河戲的時候買保鮮膜，送巧克力給她。