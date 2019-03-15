納豆遠距戀失敗　抱不到女友「心慢慢的野掉」

記者林彥君／台北報導



納豆和御姊愛主持狼谷競技台《半熟人生 》，本週大聊遠距離戀愛。納豆自爆曾談過台北和日本的失敗戀情，常因當下想抱女友，卻無法立即滿足，時間一久「心就會慢慢的野掉了！」此話一出就被御姊愛虧：「推給遠距離。」

▲納豆無法接受遠距離戀愛，連台中都覺得太遠。（圖／狼谷競技台提供）



納豆連台中都覺得遠，開玩笑說最多只接受到汐止一帶，約開車15分鐘的距離。當全場討論起雙方好不容易見面，會做的各種暖心舉動時，納豆更狠心戳破粉紅泡泡，認為平常對方享有自由，只需在短暫相聚時花心思就好。



本集來賓賴薇如則分享，有次跟遠距的男友互道晚安後，半夜溜出去打麻將，沒想到她的手機早就被男友偷裝定位，男生中途起床發現她不在家，立刻打電話質問。當時賴薇如超緊張，拜託朋友立刻開車載她回家，還請朋友扮演司機大哥跟她在車內對話，並將廣播調到台語電台，戲演得很足，就怕男友生氣。

▲賴薇如談過遠距戀愛，男方讓她壓力超大。（圖／狼谷競技台提供）



賴薇如一開始熱戀時，甜蜜分享各種生活細節，但男友後來因為遠距沒安全感，變得有點控制狂，後來演變成每天一定要報備，讓她壓力很大。納豆也忍不住說，最好一開始就不要報備，否則「一報備，就只能一直報下去。」



而御姊愛與住美國的男友隔了一個太平洋，她非常享受這樣的距離，也不容易吵架，認為這就是維持戀情的秘訣。節目16日播出。