理科太太請假衛生局「說要律師陪」　IG打卡曝行蹤…根本不在台灣！

記者張筱涵／綜合報導

理科太太因在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」疑似觸犯《藥事法》，遭該局要求於14日到案說明，她透過經紀人表示願配合調查但希望等律師到場而請假，不過她分別在台灣時間15日清晨於IG上傳2則限時動態都是在美國！

▲理科太太在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」疑似觸犯《藥事法》。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

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理科太太台灣時間15日分別在清晨4點左右更新IG限時動態，可以看見她拿著手機環繞四周並讚嘆著：「結果我最喜歡的是他們硬體的地方，不覺得他們的裝潢很漂亮嗎？」同時影片上也寫著「覺得Google最舒服的一個公共室內空間」。

接著過了大約一個小時，理科太太再更新IG動態說：「Youtube. San Bruno's office（聖布魯諾的辦公室）.超厲害的。」並打上YOUTUBE的地標，連續兩則人在美國拍限時動態的打卡。

▲理科太太連續上傳2則限時動態，人似乎在美國。（圖／翻攝自理科太太IG）

這次事件的原由為理科太太推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片，一開始先做子宮頸癌的介紹再拿出慧智基因產品，接著拿出說明書解釋該產品使用方式，進而提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢後送回公司後就會有檢驗報告，影片一出就吸引不少網友觀看。

北市衛生局食藥科科長王明理表示，已經要求理科太太的經紀公司、慧智基因必須在今天下午5時前移除所有廣告影片和連結，雙方都表示會配合調查，也因為廣告產品是慧智基因，目前尚未確定雙方是否有簽訂合約，因此理科太太方面是協同調查，但因為14日雙方都請假未到場說明，預計下次到案說明時間訂在3/22下午。